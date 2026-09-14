Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
серый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735566
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х10
Вес, кг.
3.41
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый
Компактная и лёгкая портативная акустика Sber весит всего 193 грамма — её удобно брать с собой в любую поездку или на прогулку. Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 колонка быстро подключается к вашим устройствам и стабильно передаёт звук без проводов. Мощность 5 Вт отлично подходит для небольшой компании или личного прослушивания — вы получите чистый моно звук для любимых треков и подкастов. Работает акустика от сети, а наличие разъёма USB расширяет сценарии использования. Серый цвет и лаконичный дизайн корпуса позволят легко вписать колонку в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
серый
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Компактная и лёгкая портативная акустика Sber весит всего 193 грамма — её удобно брать с собой в любую поездку или на прогулку. Благодаря поддержке Bluetooth 5.0 колонка быстро подключается к вашим устройствам и стабильно передаёт звук без проводов. Мощность 5 Вт отлично подходит для небольшой компании или личного прослушивания — вы получите чистый моно звук для любимых треков и подкастов. Работает акустика от сети, а наличие разъёма USB расширяет сценарии использования. Серый цвет и лаконичный дизайн корпуса позволят легко вписать колонку в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250G Неоновый серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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