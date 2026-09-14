Top.Mail.Ru
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727162
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х7
Вес, г.
350

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый

**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028GRY)** Погрузитесь в мир удобных технологий с Яндекс Станцией Лайт 2! Компактная и стильная колонка станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * мощный звук (6 Вт) — наслаждайтесь любимыми треками в высоком качестве; * голосовое управление — просто дайте команду Алисе, и она выполнит ваши пожелания: включит музыку, расскажет прогноз погоды, поставит будильник или ответит на любой вопрос; * стильный серый цвет — колонка гармонично впишется в любой интерьер. Без лишних деталей, но с максимум пользы — Яндекс Станция Лайт 2 без часов станет вашим надёжным помощником и источником отличного настроения!

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028GRY)** Погрузитесь в мир удобных технологий с Яндекс Станцией Лайт 2! Компактная и стильная колонка станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * мощный звук (6 Вт) — наслаждайтесь любимыми треками в высоком качестве; * голосовое управление — просто дайте команду Алисе, и она выполнит ваши пожелания: включит музыку, расскажет прогноз погоды, поставит будильник или ответит на любой вопрос; * стильный серый цвет — колонка гармонично впишется в любой интерьер. Без лишних деталей, но с максимум пользы — Яндекс Станция Лайт 2 без часов станет вашим надёжным помощником и источником отличного настроения!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...