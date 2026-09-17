Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
Портативная акустика Sber в синем пластиковом корпусе — компактная колонка весом всего 0,193 кг, которую удобно переносить и размещать там, где нужен звук без лишнего объёма. Мощность 5 Вт и конфигурация 1.0 обеспечивают формат для повседневного прослушивания, а отношение сигнал/шум 96 дБ помогает сохранить звучание чистым и выразительным. Колонка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0 и Wi?Fi, поэтому подключение к источникам звука становится удобнее. Встроенный дисплей делает управление нагляднее, а питание от сети подходит для стационарного использования дома или в другом удобном месте. Диаметр ВЧ-динамика — 1 мм, мощность сабвуфера — 5 Вт.
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