Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, разработанное для любителей качественного звука в компактном формате. С весом всего 0,3 кг, колонка легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает её идеальным выбором для путешествий и активного отдыха. Эта портативная колонка поддерживает Bluetooth версии 5.0, обеспечивая надежное и быстрое соединение с различными устройствами. Благодаря наличию как Bluetooth, так и Wi-Fi, устройство открывает широкие возможности для беспроводного подключения и стриминга музыки. Колонка выполнена в стильной зеленой цветовой гамме, а корпус изготовлен из прочного пластика. Моно звук мощностью 6 Вт удивит вас своей чистотой и глубиной, а один динамик обеспечивает полноценное акустическое сопровождение любых ваших любимых треков. Для удобства использования предусмотрено питание от сети, а наличие USB порта расширяет функциональность устройства. Интегрированный дисплей упрощает навигацию и управление, предоставляя всю необходимую информацию прямо на экране. Яндекс заботится о своих пользователях, предлагая качественные и надежные решения для современного образа жизни. Портативная акустика Яндекс – это ваш надежный спутник, готовый создавать атмосферу каждого вашего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Очень удобная, маленькая. Часы видно очень хорошо. Много полезных функций, например радио няня или функция позвонить на колонку. Котофото привезли вовремя, качество отличное, все новенькое.
Недостатки:
Не понятно как сделать чтоб с колонки можно было звонить на сохранённые номера.
Комментарий:
нет
Достоинства:
Внешний вид, качество пластика звук,думали тихая будет в звучании но нет норм
Недостатки:
Немного глуховатая колонка, иногда с задержкой реагирует
Комментарий:
Покупали ребенку в подарок ребёнок в восторге, без подписки в Яндексе обычная проводная колонка
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
Достоинства:
Очень удобная, маленькая. Часы видно очень хорошо. Много полезных функций, например радио няня или функция позвонить на колонку. Котофото привезли вовремя, качество отличное, все новенькое.
Недостатки:
Не понятно как сделать чтоб с колонки можно было звонить на сохранённые номера.
Комментарий:
нет
Достоинства:
Внешний вид, качество пластика звук,думали тихая будет в звучании но нет норм
Недостатки:
Немного глуховатая колонка, иногда с задержкой реагирует
Комментарий:
Покупали ребенку в подарок ребёнок в восторге, без подписки в Яндексе обычная проводная колонка