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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN

2 Отзывы
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 1
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 2
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 3
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 4
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 5
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 6
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 7
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 8
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 9
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 10
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 11
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 12
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 13
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 14
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 15
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 16
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 17
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 18
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 19
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 20
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 21
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 22
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 23
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 24
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 25
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 26
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 27
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 28
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 29
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 30
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 31
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 32
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 33
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 34
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 35
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 1
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 2
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 3
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 4
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 5
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 6
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 7
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 8
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 9
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 10
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 11
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 12
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 13
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 14
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 15
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 16
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 17
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 18
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 19
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 20
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 21
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 22
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 23
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 24
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 25
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 26
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 27
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 28
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 29
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 30
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 31
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 32
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 33
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 34
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 35
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
440

Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN

Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, разработанное для любителей качественного звука в компактном формате. С весом всего 0,3 кг, колонка легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает её идеальным выбором для путешествий и активного отдыха. Эта портативная колонка поддерживает Bluetooth версии 5.0, обеспечивая надежное и быстрое соединение с различными устройствами. Благодаря наличию как Bluetooth, так и Wi-Fi, устройство открывает широкие возможности для беспроводного подключения и стриминга музыки. Колонка выполнена в стильной зеленой цветовой гамме, а корпус изготовлен из прочного пластика. Моно звук мощностью 6 Вт удивит вас своей чистотой и глубиной, а один динамик обеспечивает полноценное акустическое сопровождение любых ваших любимых треков. Для удобства использования предусмотрено питание от сети, а наличие USB порта расширяет функциональность устройства. Интегрированный дисплей упрощает навигацию и управление, предоставляя всю необходимую информацию прямо на экране. Яндекс заботится о своих пользователях, предлагая качественные и надежные решения для современного образа жизни. Портативная акустика Яндекс – это ваш надежный спутник, готовый создавать атмосферу каждого вашего дня.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Максим

Достоинства:
Очень удобная, маленькая. Часы видно очень хорошо. Много полезных функций, например радио няня или функция позвонить на колонку. Котофото привезли вовремя, качество отличное, все новенькое.

Недостатки:
Не понятно как сделать чтоб с колонки можно было звонить на сохранённые номера.

Комментарий:
нет
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Аноним

Достоинства:
Внешний вид, качество пластика звук,думали тихая будет в звучании но нет норм

Недостатки:
Немного глуховатая колонка, иногда с задержкой реагирует

Комментарий:
Покупали ребенку в подарок ребёнок в восторге, без подписки в Яндексе обычная проводная колонка



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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное устройство, разработанное для любителей качественного звука в компактном формате. С весом всего 0,3 кг, колонка легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает её идеальным выбором для путешествий и активного отдыха. Эта портативная колонка поддерживает Bluetooth версии 5.0, обеспечивая надежное и быстрое соединение с различными устройствами. Благодаря наличию как Bluetooth, так и Wi-Fi, устройство открывает широкие возможности для беспроводного подключения и стриминга музыки. Колонка выполнена в стильной зеленой цветовой гамме, а корпус изготовлен из прочного пластика. Моно звук мощностью 6 Вт удивит вас своей чистотой и глубиной, а один динамик обеспечивает полноценное акустическое сопровождение любых ваших любимых треков. Для удобства использования предусмотрено питание от сети, а наличие USB порта расширяет функциональность устройства. Интегрированный дисплей упрощает навигацию и управление, предоставляя всю необходимую информацию прямо на экране. Яндекс заботится о своих пользователях, предлагая качественные и надежные решения для современного образа жизни. Портативная акустика Яндекс – это ваш надежный спутник, готовый создавать атмосферу каждого вашего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Максим

Достоинства:
Очень удобная, маленькая. Часы видно очень хорошо. Много полезных функций, например радио няня или функция позвонить на колонку. Котофото привезли вовремя, качество отличное, все новенькое.

Недостатки:
Не понятно как сделать чтоб с колонки можно было звонить на сохранённые номера.

Комментарий:
нет
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Аноним

Достоинства:
Внешний вид, качество пластика звук,думали тихая будет в звучании но нет норм

Недостатки:
Немного глуховатая колонка, иногда с задержкой реагирует

Комментарий:
Покупали ребенку в подарок ребёнок в восторге, без подписки в Яндексе обычная проводная колонка


Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN - купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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