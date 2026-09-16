Описание товара Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской

Умные колонки Sber стали интеллектуальными благодаря мощному обновлению искусственного интеллекта GigaChat 2.0. Теперь ваше общение с ассистентом на колонке стало максимально естественным, почти «как с человеком». Вам понравится звучание SberBoom Home – чистое и насыщенное. В этой модели появились LED-дисплей и модуль Zigbee, который позволяет колонке выполнять роль хаба при управлении умным домом. Как и все колонки Sber, SberBoom Home поддерживает голосовое управление. Гигаумный ассистент. Универсальный, интеллектуальный, всегда рядом. Поставит будильник или объяснит базовые принципы инвестирования; найдёт увлекательный научно-популярный подкаст или придумает занятия для детей. Ассистент с GigaChat 2.0 запоминает ваши реплики и удерживает контекст разговора, добавляя ему лёгкости и непринуждённости. Он отвечает на вопросы любого уровня и способен адаптировать информацию, объясняя сложнейшие научные темы простыми словами. Вы можете давать колонке несколько команд в одном запросе – она поддерживает многозадачность. И наконец, вы можете настраивать ассистента под себя: выбирать мужской или женский голос, обращение на «ты» или на «вы» и стиль общения. LED-дисплей. Теперь SberBoom не только говорит, но и показывает: время, информацию о погоде и дорожном трафике. А если вы скажете ассистенту что-то хорошее, например, похвалите за нестандартную идею, колонка может подмигнуть вам в ответ. Zigbee. SberBoom Home с поддержкой Zigbee способна объединять устройства в умный дом и управлять ими. Раньше это было невозможно без умного хаба. С появлением Zigbee становятся доступны Zigbee-сценарии без интернета: если начнутся перебои с Wi-Fi, все девайсы умного дома продолжат работать, а сценарии – выполняться. Magnetic Sound. Уникальный комплекс аппаратных и программных решений: мощный неодимовый магнит, ПО и специальные алгоритмы обработки звука. Новая технология позволяет добиться чистого и насыщенного саунда с глубокими басами даже в самом миниатюрном девайсе. Режим совместной работы с ТВ. В колонках SberBoom Home реализован режим совместной работы с телевизорами Sber и ТВ-приставками SberBox. Благодаря этому режиму голосовое управление выходит на новый уровень. Отдавайте голосовые команды колонке и взаимодействуйте с любыми элементами интерфейса любого приложения и онлайн-кинотеатра: ищите фильмы, переключайте каналы, управляйте видео. Более того, можно выводить звук с телевизоров на колонки, одновременно сохраняя возможность голосового управления. Одна колонка позволит усилить звучание, а две – устроить просмотр со стереозвуком.