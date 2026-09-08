Top.Mail.Ru
Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127814
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
Магнитное экранирование
Широкополосный динамик
100 мм
Особенности
Регулировка тембра
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Количество полос AC
2
Питание
от сети
Габаритные размеры, мм
143x265x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х19
Вес, кг.
4.65

Описание товара Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN

Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Выход на наушники. Возможность подключения к различным источникам звука.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
Магнитное экранирование
Широкополосный динамик
100 мм
Особенности
Регулировка тембра
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Количество полос AC
2
Питание
от сети
Габаритные размеры, мм
143x265x150
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Выход на наушники. Возможность подключения к различным источникам звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...