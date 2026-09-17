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Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049

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Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
оранжевый, черный
Звук
1.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
60
Цвет
оранжевый, черный
Звук
1.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Диаметр НЧ-динамика, мм
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
0
Габаритные размеры, мм
30 ? 64 ? 30
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049

Портативная акустика Defender в эффектном оранжево-чёрном исполнении — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный набор возможностей и уверенную мобильность. Металлический и пластиковый корпус сочетает практичность и современный внешний вид, а встроенный дисплей делает управление нагляднее. Колонка поддерживает Bluetooth v5.0 и оснащена беспроводной связью Bluetooth, линейным AUX-входом, USB-разъёмом, разъёмом для карт памяти и выходом для подключения наушников. Благодаря аккумуляторному питанию и ёмкости 3600 мА·ч её удобно использовать без постоянного подключения к сети. Li-Ion аккумулятор рассчитан на мобильный формат, а вес 7,03 кг подчёркивает основательность конструкции. Defender — функциональная портативная колонка для тех, кому важны разные способы подключения, заметный дизайн и широкий набор интерфейсов в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
60
Цвет
оранжевый, черный
Звук
1.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Диаметр НЧ-динамика, мм
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
0
Габаритные размеры, мм
30 ? 64 ? 30
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender в эффектном оранжево-чёрном исполнении — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный набор возможностей и уверенную мобильность. Металлический и пластиковый корпус сочетает практичность и современный внешний вид, а встроенный дисплей делает управление нагляднее. Колонка поддерживает Bluetooth v5.0 и оснащена беспроводной связью Bluetooth, линейным AUX-входом, USB-разъёмом, разъёмом для карт памяти и выходом для подключения наушников. Благодаря аккумуляторному питанию и ёмкости 3600 мА·ч её удобно использовать без постоянного подключения к сети. Li-Ion аккумулятор рассчитан на мобильный формат, а вес 7,03 кг подчёркивает основательность конструкции. Defender — функциональная портативная колонка для тех, кому важны разные способы подключения, заметный дизайн и широкий набор интерфейсов в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049 - этот товар вы можете купить по цене 7210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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