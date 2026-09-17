Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
Портативная акустика Defender в эффектном оранжево-чёрном исполнении — выразительное решение для тех, кто ценит насыщенный набор возможностей и уверенную мобильность. Металлический и пластиковый корпус сочетает практичность и современный внешний вид, а встроенный дисплей делает управление нагляднее. Колонка поддерживает Bluetooth v5.0 и оснащена беспроводной связью Bluetooth, линейным AUX-входом, USB-разъёмом, разъёмом для карт памяти и выходом для подключения наушников. Благодаря аккумуляторному питанию и ёмкости 3600 мА·ч её удобно использовать без постоянного подключения к сети. Li-Ion аккумулятор рассчитан на мобильный формат, а вес 7,03 кг подчёркивает основательность конструкции. Defender — функциональная портативная колонка для тех, кому важны разные способы подключения, заметный дизайн и широкий набор интерфейсов в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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