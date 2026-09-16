Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
Портативная акустика Яндекс представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования в пути. Это компактное устройство, выполненное из прочного серого пластика, отличается стильным и современным дизайном, который легко впишется в любой интерьер или станет отличным компаньоном на природе. Колонка оснащена Bluetooth-версией 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам на расстоянии. Это позволяет наслаждаться музыкой без лишних проводов и ограничений. Устройство весит всего 0,7 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Акустика оборудована мощным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вид питания — Li-Ion, что обеспечивает долговечность и надежность использования. За звук отвечают один высококачественный динамик мощностью 30 Вт, состоящий из двух полос, что способствует чистому и насыщенному звучанию. Диаметр высокочастотного динамика составляет 24 мм, а низкочастотного — 44 мм, что обеспечивает отличное разделение звуков на высокие и низкие частоты, создавая объемный и богатый звук в формате 2.0. Портативная акустика от Яндекс — это удобное и функциональное устройство для всех любителей музыки, которое не только порадует качественным звучанием, но и станет надежным спутником в любом приключении.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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