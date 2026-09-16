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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey

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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
10 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey

Портативная акустика Яндекс представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования в пути. Это компактное устройство, выполненное из прочного серого пластика, отличается стильным и современным дизайном, который легко впишется в любой интерьер или станет отличным компаньоном на природе. Колонка оснащена Bluetooth-версией 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам на расстоянии. Это позволяет наслаждаться музыкой без лишних проводов и ограничений. Устройство весит всего 0,7 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Акустика оборудована мощным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вид питания — Li-Ion, что обеспечивает долговечность и надежность использования. За звук отвечают один высококачественный динамик мощностью 30 Вт, состоящий из двух полос, что способствует чистому и насыщенному звучанию. Диаметр высокочастотного динамика составляет 24 мм, а низкочастотного — 44 мм, что обеспечивает отличное разделение звуков на высокие и низкие частоты, создавая объемный и богатый звук в формате 2.0. Портативная акустика от Яндекс — это удобное и функциональное устройство для всех любителей музыки, которое не только порадует качественным звучанием, но и станет надежным спутником в любом приключении.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс представляет собой идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования в пути. Это компактное устройство, выполненное из прочного серого пластика, отличается стильным и современным дизайном, который легко впишется в любой интерьер или станет отличным компаньоном на природе. Колонка оснащена Bluetooth-версией 5.0, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам на расстоянии. Это позволяет наслаждаться музыкой без лишних проводов и ограничений. Устройство весит всего 0,7 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Акустика оборудована мощным аккумулятором емкостью 3300 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вид питания — Li-Ion, что обеспечивает долговечность и надежность использования. За звук отвечают один высококачественный динамик мощностью 30 Вт, состоящий из двух полос, что способствует чистому и насыщенному звучанию. Диаметр высокочастотного динамика составляет 24 мм, а низкочастотного — 44 мм, что обеспечивает отличное разделение звуков на высокие и низкие частоты, создавая объемный и богатый звук в формате 2.0. Портативная акустика от Яндекс — это удобное и функциональное устройство для всех любителей музыки, которое не только порадует качественным звучанием, но и станет надежным спутником в любом приключении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey – стоимость товара 10670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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