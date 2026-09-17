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Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970

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Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 - фото 1
Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 - фото 1
  • Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742902
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
14
Габаритные размеры, мм
387х215х215
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970

Портативная акустика SmartBuy — мощная колонка с аудиосистемой моно и выходной мощностью 74 Вт. Чёрный корпус выглядит сдержанно, а вес 4,8 кг позволяет переносить устройство без лишних усилий. Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 14 часов работы, поэтому музыка будет звучать долго без подключения к сети. Для удобного воспроизведения предусмотрены Bluetooth v5.0, USB, разъём для карт памяти и линейный AUX-вход. Также есть разъём для подключения наушников — практичное решение для разных сценариев прослушивания.

Отзывы о товаре Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
14
Габаритные размеры, мм
387х215х215
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика SmartBuy — мощная колонка с аудиосистемой моно и выходной мощностью 74 Вт. Чёрный корпус выглядит сдержанно, а вес 4,8 кг позволяет переносить устройство без лишних усилий. Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 14 часов работы, поэтому музыка будет звучать долго без подключения к сети. Для удобного воспроизведения предусмотрены Bluetooth v5.0, USB, разъём для карт памяти и линейный AUX-вход. Также есть разъём для подключения наушников — практичное решение для разных сценариев прослушивания.
Самовывоз
Доставка
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