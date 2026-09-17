Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742902
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
14
Габаритные размеры, мм
387х215х215
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970
Портативная акустика SmartBuy — мощная колонка с аудиосистемой моно и выходной мощностью 74 Вт. Чёрный корпус выглядит сдержанно, а вес 4,8 кг позволяет переносить устройство без лишних усилий. Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 14 часов работы, поэтому музыка будет звучать долго без подключения к сети. Для удобного воспроизведения предусмотрены Bluetooth v5.0, USB, разъём для карт памяти и линейный AUX-вход. Также есть разъём для подключения наушников — практичное решение для разных сценариев прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
74
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
14
Габаритные размеры, мм
387х215х215
Страна производитель
Китай
Портативная акустика SmartBuy — мощная колонка с аудиосистемой моно и выходной мощностью 74 Вт. Чёрный корпус выглядит сдержанно, а вес 4,8 кг позволяет переносить устройство без лишних усилий. Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 14 часов работы, поэтому музыка будет звучать долго без подключения к сети. Для удобного воспроизведения предусмотрены Bluetooth v5.0, USB, разъём для карт памяти и линейный AUX-вход. Также есть разъём для подключения наушников — практичное решение для разных сценариев прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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