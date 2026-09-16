Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black
Портативная акустика Tronsmart — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит мощный звук и удобство использования. Эта черная колонка, выполненная из прочного пластика, станет идеальным компаньоном для путешествий, вечеринок и домашнего отдыха. Благодаря двухполосной аудиосистеме и впечатляющей общей мощности в 50 Вт, вы сможете наслаждаться насыщенным и объемным звуком. Данная модель оснащена тремя динамиками и сабвуфером мощностью 30 Вт, что обеспечивает глубокие басы и четкость звука на всех частотах. Емкий аккумулятор на 8000 мА·ч позволит колонке работать длительное время без необходимости подзарядки, что особенно удобно в условиях выездных мероприятий. Возможность подключения через Bluetooth обеспечит беспроводное воспроизведение любимой музыки с вашего смартфона или другого устройства, а наличие линейного AUX входа расширит варианты подключения. Tronsmart также позаботился о совместимости со съемными носителями: устройство оборудовано разъемом для карт памяти, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка проста и интуитивно понятна в использовании, обеспечивая все необходимые функции для комфортного прослушивания. Эта портативная колонка станет отличным выбором для всех, кто ищет сочетание мощности, портативности и стильного дизайна.
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