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Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black

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Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 1
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 2
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 3
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 4
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 5
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 6
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 7
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 8
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 9
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 10
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 11
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 12
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 13
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 14
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 15
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 16
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 17
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 18
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 19
Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 1
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 2
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 3
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 4
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 5
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 6
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 7
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 8
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 9
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 10
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 11
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 12
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 13
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 14
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 15
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 16
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 17
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 18
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 19
  • Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708024
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Характеристики

Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
фирменное приложение, кнопки/регуляторы
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, г.
5

Описание товара Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black

Портативная акустика Tronsmart — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит мощный звук и удобство использования. Эта черная колонка, выполненная из прочного пластика, станет идеальным компаньоном для путешествий, вечеринок и домашнего отдыха. Благодаря двухполосной аудиосистеме и впечатляющей общей мощности в 50 Вт, вы сможете наслаждаться насыщенным и объемным звуком. Данная модель оснащена тремя динамиками и сабвуфером мощностью 30 Вт, что обеспечивает глубокие басы и четкость звука на всех частотах. Емкий аккумулятор на 8000 мА·ч позволит колонке работать длительное время без необходимости подзарядки, что особенно удобно в условиях выездных мероприятий. Возможность подключения через Bluetooth обеспечит беспроводное воспроизведение любимой музыки с вашего смартфона или другого устройства, а наличие линейного AUX входа расширит варианты подключения. Tronsmart также позаботился о совместимости со съемными носителями: устройство оборудовано разъемом для карт памяти, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка проста и интуитивно понятна в использовании, обеспечивая все необходимые функции для комфортного прослушивания. Эта портативная колонка станет отличным выбором для всех, кто ищет сочетание мощности, портативности и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Портативная колонка Tronsmart Mirtune S100 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tronsmart
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
фирменное приложение, кнопки/регуляторы
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Tronsmart — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит мощный звук и удобство использования. Эта черная колонка, выполненная из прочного пластика, станет идеальным компаньоном для путешествий, вечеринок и домашнего отдыха. Благодаря двухполосной аудиосистеме и впечатляющей общей мощности в 50 Вт, вы сможете наслаждаться насыщенным и объемным звуком. Данная модель оснащена тремя динамиками и сабвуфером мощностью 30 Вт, что обеспечивает глубокие басы и четкость звука на всех частотах. Емкий аккумулятор на 8000 мА·ч позволит колонке работать длительное время без необходимости подзарядки, что особенно удобно в условиях выездных мероприятий. Возможность подключения через Bluetooth обеспечит беспроводное воспроизведение любимой музыки с вашего смартфона или другого устройства, а наличие линейного AUX входа расширит варианты подключения. Tronsmart также позаботился о совместимости со съемными носителями: устройство оборудовано разъемом для карт памяти, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка проста и интуитивно понятна в использовании, обеспечивая все необходимые функции для комфортного прослушивания. Эта портативная колонка станет отличным выбором для всех, кто ищет сочетание мощности, портативности и стильного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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