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Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная

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Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 999 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750343
-699 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
6 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX6, подсветка, ремешок, аудиозвонки (спикерфон), режим усиления басов
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
55
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
220 ? 84 ? 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х11
Вес, кг.
1.15

Описание товара Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная

Портативная колонка MEG SSA050BL выполнена во влагозащищенном корпусе черного цвета в соответствии с классом IPX6. Она не боится воздействия влаги и брызг воды. Боковые панели дополнены элементами с разноцветной подсветкой RGB. Четыре динамика суммарной выходной мощностью 50 Вт воспроизводят сбалансированный четкий звук. Функция EXTRA BASS обеспечивает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SSA050BL оснащена входом AUX и беспроводным интерфейсом Bluetooth 5.3 для подключения к источникам аудио. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free и микрофон предоставляют возможность общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки и поддерживает технологию быстрой зарядки через порт USB Type-C. Для комфортной переноски на корпусе расположен текстильный шнурок.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX6, подсветка, ремешок, аудиозвонки (спикерфон), режим усиления басов
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
55
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
220 ? 84 ? 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SSA050BL выполнена во влагозащищенном корпусе черного цвета в соответствии с классом IPX6. Она не боится воздействия влаги и брызг воды. Боковые панели дополнены элементами с разноцветной подсветкой RGB. Четыре динамика суммарной выходной мощностью 50 Вт воспроизводят сбалансированный четкий звук. Функция EXTRA BASS обеспечивает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SSA050BL оснащена входом AUX и беспроводным интерфейсом Bluetooth 5.3 для подключения к источникам аудио. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free и микрофон предоставляют возможность общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки и поддерживает технологию быстрой зарядки через порт USB Type-C. Для комфортной переноски на корпусе расположен текстильный шнурок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6999 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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