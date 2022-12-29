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Портативная акустика JBL Flip 6 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 Black

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Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 6 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 6 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
8 050 руб.  13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525516
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Black

Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Black

29.12.2022
Melnikov Sergey

Достоинства:
Мощная, водонепроницаемая и главное оригинальная.

Недостатки:
Не заметил
28.10.2022
екатерина

Достоинства:
отличное звучание, хорошие басы, очень компактная колонка

Недостатки:
нет

Комментарий:
рекомендую к покупке,цена ниже чем в других магазинах



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.12.2022
Melnikov Sergey

Достоинства:
Мощная, водонепроницаемая и главное оригинальная.

Недостатки:
Не заметил
28.10.2022
екатерина

Достоинства:
отличное звучание, хорошие басы, очень компактная колонка

Недостатки:
нет

Комментарий:
рекомендую к покупке,цена ниже чем в других магазинах


Портативная акустика JBL Flip 6 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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