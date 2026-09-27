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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
80
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная
Черная портативная колонка MEG SPA080BL с мощностью 80 Вт обеспечивает комфортный звук без искажений в просторном помещении и на улице. Она оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает глубину низких частот. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный AUX вход и Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Наличие разъема USB-A дает возможность воспроизводить аудио с флэш-накопителей. В модели имеются разъемы для гитары и микрофона. В режиме караоке доступно управление громкостью микрофона и эффектом «эхо». Для получения более широкой звуковой сцены модель можно объединить в стереопару с такой же колонкой.
Корпус выполнен из МДФ, который поглощает звуковые вибрации. Для размещения подключенного смартфона предусмотрена подставка. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Удобство переноски обеспечивает ручка в верхней части корпуса. Портативная колонка MEG SPA080BL работает до 9 часов на одном заряде. Благодаря функции Power Bank ее можно использовать для зарядки портативных устройств.
Черная портативная колонка MEG SPA080BL с мощностью 80 Вт обеспечивает комфортный звук без искажений в просторном помещении и на улице. Она оснащена функцией Bass Boost, которая усиливает глубину низких частот. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный AUX вход и Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Наличие разъема USB-A дает возможность воспроизводить аудио с флэш-накопителей. В модели имеются разъемы для гитары и микрофона. В режиме караоке доступно управление громкостью микрофона и эффектом «эхо». Для получения более широкой звуковой сцены модель можно объединить в стереопару с такой же колонкой.
Корпус выполнен из МДФ, который поглощает звуковые вибрации. Для размещения подключенного смартфона предусмотрена подставка. Многоцветная подсветка мигает в такт музыке. Удобство переноски обеспечивает ручка в верхней части корпуса. Портативная колонка MEG SPA080BL работает до 9 часов на одном заряде. Благодаря функции Power Bank ее можно использовать для зарядки портативных устройств.
Портативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18999 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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