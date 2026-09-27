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Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная

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Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 999 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750346
-1 299 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
12 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
48
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
230x105x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, кг.
2.43

Описание товара Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная

Портативная колонка MEG SDA080BL поддерживает подключение к источнику аудио через разъем USB Type-A, порт AUX, карту MicroSD. Для стабильной беспроводной синхронизации со смартфоном и другой техникой применяется интерфейс Bluetooth 5.3. Акустическая система выходной мощностью 80 Вт обеспечивает четкое сбалансированное звучание в диапазоне частот 80-20000 Гц. Активный сабвуфер создает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SDA080BL выполнена в черном пластиковом корпусе. На верхней панели расположены элементы управления воспроизведением и параметрами работы. Для точной настройки звучания с учетом предпочтений предлагается эквалайзер. Аккумулятор емкостью 4000 мА*ч позволяет колонке работать автономно до 9 часов и оснащен технологией быстрой зарядки. Благодаря функции Power Bank возможна подзарядка портативных устройств.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
48
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
230x105x110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SDA080BL поддерживает подключение к источнику аудио через разъем USB Type-A, порт AUX, карту MicroSD. Для стабильной беспроводной синхронизации со смартфоном и другой техникой применяется интерфейс Bluetooth 5.3. Акустическая система выходной мощностью 80 Вт обеспечивает четкое сбалансированное звучание в диапазоне частот 80-20000 Гц. Активный сабвуфер создает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SDA080BL выполнена в черном пластиковом корпусе. На верхней панели расположены элементы управления воспроизведением и параметрами работы. Для точной настройки звучания с учетом предпочтений предлагается эквалайзер. Аккумулятор емкостью 4000 мА*ч позволяет колонке работать автономно до 9 часов и оснащен технологией быстрой зарядки. Благодаря функции Power Bank возможна подзарядка портативных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная - этот товар вы можете купить по цене 12999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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