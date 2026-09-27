Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
Портативная колонка MEG SDA080BL поддерживает подключение к источнику аудио через разъем USB Type-A, порт AUX, карту MicroSD. Для стабильной беспроводной синхронизации со смартфоном и другой техникой применяется интерфейс Bluetooth 5.3. Акустическая система выходной мощностью 80 Вт обеспечивает четкое сбалансированное звучание в диапазоне частот 80-20000 Гц. Активный сабвуфер создает глубокий насыщенный бас. Портативная колонка MEG SDA080BL выполнена в черном пластиковом корпусе. На верхней панели расположены элементы управления воспроизведением и параметрами работы. Для точной настройки звучания с учетом предпочтений предлагается эквалайзер. Аккумулятор емкостью 4000 мА*ч позволяет колонке работать автономно до 9 часов и оснащен технологией быстрой зарядки. Благодаря функции Power Bank возможна подзарядка портативных устройств.
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