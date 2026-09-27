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Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная

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Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 8
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 9
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 8
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 9
  • Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 999 руб. 
Начислим 860 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750347
-1 699 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
16 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
423x221x167 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х23
Вес, кг.
6

Описание товара Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная

Портативная колонка MEG SDA100BL выполнена в корпусе из пластика и металла. Защита по стандарту IPX7 гарантирует устойчивость к воздействию атмосферных осадков и воды. Для удобства переноски колонка оснащена ручкой. Стереосистема выходной мощностью 100 Вт с четырьмя динамиками и сабвуфером обеспечивает сбалансированный четкий звук с насыщенным басом. В колонке MEG SDA100BL реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, а также вход AUX и порт USB Type-A для воспроизведения аудио с разных источников. Функция TWS предусматривает объединение нескольких колонок в единую систему. Аккумулятор емкостью 6000 мА*ч гарантирует до 24 часов в автономном режиме. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки внешних устройств.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MEG
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
423x221x167 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SDA100BL выполнена в корпусе из пластика и металла. Защита по стандарту IPX7 гарантирует устойчивость к воздействию атмосферных осадков и воды. Для удобства переноски колонка оснащена ручкой. Стереосистема выходной мощностью 100 Вт с четырьмя динамиками и сабвуфером обеспечивает сбалансированный четкий звук с насыщенным басом. В колонке MEG SDA100BL реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, а также вход AUX и порт USB Type-A для воспроизведения аудио с разных источников. Функция TWS предусматривает объединение нескольких колонок в единую систему. Аккумулятор емкостью 6000 мА*ч гарантирует до 24 часов в автономном режиме. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки внешних устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - данный товар вы можете купить по цене 16999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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