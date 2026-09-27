Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 999 руб.
В наличии
Код товара: 750347
-1 699 по промокоду MEGAUDIO
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 999 руб.
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
423x221x167 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х23
Вес, кг.
6
Описание товара Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
Портативная колонка MEG SDA100BL выполнена в корпусе из пластика и металла. Защита по стандарту IPX7 гарантирует устойчивость к воздействию атмосферных осадков и воды. Для удобства переноски колонка оснащена ручкой. Стереосистема выходной мощностью 100 Вт с четырьмя динамиками и сабвуфером обеспечивает сбалансированный четкий звук с насыщенным басом. В колонке MEG SDA100BL реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, а также вход AUX и порт USB Type-A для воспроизведения аудио с разных источников. Функция TWS предусматривает объединение нескольких колонок в единую систему. Аккумулятор емкостью 6000 мА*ч гарантирует до 24 часов в автономном режиме. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки внешних устройств.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6000
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
423x221x167 мм
Страна производитель
Китай
Портативная колонка MEG SDA100BL выполнена в корпусе из пластика и металла. Защита по стандарту IPX7 гарантирует устойчивость к воздействию атмосферных осадков и воды. Для удобства переноски колонка оснащена ручкой. Стереосистема выходной мощностью 100 Вт с четырьмя динамиками и сабвуфером обеспечивает сбалансированный четкий звук с насыщенным басом. В колонке MEG SDA100BL реализованы беспроводной интерфейс Bluetooth, а также вход AUX и порт USB Type-A для воспроизведения аудио с разных источников. Функция TWS предусматривает объединение нескольких колонок в единую систему. Аккумулятор емкостью 6000 мА*ч гарантирует до 24 часов в автономном режиме. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки внешних устройств.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная - данный товар вы можете купить по цене 16999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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