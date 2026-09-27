Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
Портативная колонка MEG SCB40BL с двумя динамиками выходной мощностью 40 Вт воспроизводит сбалансированное насыщенное звучание. Корпус с классом защиты IPX7 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут, не боится влаги и атмосферных осадков. Многоцветная подсветка формирует ритмичные световые эффекты. В колонке MEG SCB40BL реализованы разъемы USB Type-A и AUX для проводного подключения к источнику аудио, а также считыватель карты памяти. Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с устройством. С помощью функции TWS возможно объединение двух колонок в единую стереосистему. Функция Hands-free пригодится для общения по громкой связи. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Функция Power Bank предоставляет возможность подзарядки смартфона и другой портативной техники.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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