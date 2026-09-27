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Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная

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Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 199 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750341
-619 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
6 199 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
40
Диаметр НЧ-динамика, мм
60
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
80x80x210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х9
Вес, г.
800

Описание товара Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная

Портативная колонка MEG SGA045BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие классу защиты IPX5 гарантирует устойчивость к влаге, брызгам воды, атмосферным осадкам. Акустическая система выходной мощностью 45 Вт с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает чистое сбалансированное звучание с глубоким басом. Микрофон и функция Hands-free делают удобными ответы на звонки и общение по громкой связи. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую стереосистему. С помощью эквалайзера возможна точная настройка звука по предпочтениям. Подключение колонки MEG SGA045BL к источнику воспроизведения выполняется по интерфейсу Bluetooth 5.3. Одного заряда аккумулятора емкостью 2600 мА*ч хватает до 12 часов прослушивания музыки. Поддерживается технология быстрой зарядки через порт USB Type-C.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
40
Диаметр НЧ-динамика, мм
60
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
80x80x210 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SGA045BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие классу защиты IPX5 гарантирует устойчивость к влаге, брызгам воды, атмосферным осадкам. Акустическая система выходной мощностью 45 Вт с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает чистое сбалансированное звучание с глубоким басом. Микрофон и функция Hands-free делают удобными ответы на звонки и общение по громкой связи. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую стереосистему. С помощью эквалайзера возможна точная настройка звука по предпочтениям. Подключение колонки MEG SGA045BL к источнику воспроизведения выполняется по интерфейсу Bluetooth 5.3. Одного заряда аккумулятора емкостью 2600 мА*ч хватает до 12 часов прослушивания музыки. Поддерживается технология быстрой зарядки через порт USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6199 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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