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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO

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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 1
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 2
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 3
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 4
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 5
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 6
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 7
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 8
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 9
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 10
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 11
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 12
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 13
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 14
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 15
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 16
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 17
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 18
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 19
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 20
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 21
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 22
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 23
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 24
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 25
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 26
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 27
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
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  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 2
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  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 5
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 6
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 7
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 8
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 9
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 10
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 11
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 12
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 13
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 14
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 15
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 16
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 17
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 18
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 19
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 20
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 21
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 22
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 23
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 24
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 25
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 26
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 27
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678577
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
440

Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO

Портативная акустика Яндекс – это стильное и современное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте и в любое время. С весом всего 0,3 кг, эта колонка легко переносится, что делает её идеальным компаньоном для путешествий, отдыха на природе или вечеринки с друзьями. Колонка обладает выходной мощностью в 6 Вт, благодаря чему ваш любимый контент зазвучит чисто и громко. Устройство поддерживает актуальную версию Bluetooth 5.0, обеспечивая надёжную и стабильную беспроводную связь с различными гаджетами. Кроме того, колонка поддерживает подключение по Wi-Fi и имеет USB-порт, что расширяет возможности её использования. Яркий фиолетовый корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке стильный внешний вид. Наличие дисплея обеспечивает удобное управление и отображение необходимой информации. Устройство оснащено одним динамиком диаметром 44 мм, обеспечивающим моно звук высокого качества. Портативная акустика Яндекс питается от сети, что гарантирует её долгую работу без необходимости частой подзарядки. Она идеально подходит для создания подходящей атмосферы в любых условиях, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в полном объеме.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и современное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте и в любое время. С весом всего 0,3 кг, эта колонка легко переносится, что делает её идеальным компаньоном для путешествий, отдыха на природе или вечеринки с друзьями. Колонка обладает выходной мощностью в 6 Вт, благодаря чему ваш любимый контент зазвучит чисто и громко. Устройство поддерживает актуальную версию Bluetooth 5.0, обеспечивая надёжную и стабильную беспроводную связь с различными гаджетами. Кроме того, колонка поддерживает подключение по Wi-Fi и имеет USB-порт, что расширяет возможности её использования. Яркий фиолетовый корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке стильный внешний вид. Наличие дисплея обеспечивает удобное управление и отображение необходимой информации. Устройство оснащено одним динамиком диаметром 44 мм, обеспечивающим моно звук высокого качества. Портативная акустика Яндекс питается от сети, что гарантирует её долгую работу без необходимости частой подзарядки. Она идеально подходит для создания подходящей атмосферы в любых условиях, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в полном объеме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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