Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
Портативная акустика Яндекс – это стильное и современное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте и в любое время. С весом всего 0,3 кг, эта колонка легко переносится, что делает её идеальным компаньоном для путешествий, отдыха на природе или вечеринки с друзьями. Колонка обладает выходной мощностью в 6 Вт, благодаря чему ваш любимый контент зазвучит чисто и громко. Устройство поддерживает актуальную версию Bluetooth 5.0, обеспечивая надёжную и стабильную беспроводную связь с различными гаджетами. Кроме того, колонка поддерживает подключение по Wi-Fi и имеет USB-порт, что расширяет возможности её использования. Яркий фиолетовый корпус выполнен из прочного пластика, что придает колонке стильный внешний вид. Наличие дисплея обеспечивает удобное управление и отображение необходимой информации. Устройство оснащено одним динамиком диаметром 44 мм, обеспечивающим моно звук высокого качества. Портативная акустика Яндекс питается от сети, что гарантирует её долгую работу без необходимости частой подзарядки. Она идеально подходит для создания подходящей атмосферы в любых условиях, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в полном объеме.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПортативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO