Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
серый
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736804
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi, часы
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x65x90мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
440
Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY)
Портативная акустика Яндекс весит всего 0,35 кг — эта лёгкая компактная колонка легко найдёт место в любой сумке или на рабочем столе. Серая расцветка подчёркивает современный стиль устройства, а простой пластиковый корпус делает её ещё более мобильной. Один динамик на 6 Вт обеспечивает приятный, чистый звук для личного прослушивания. Подключение через Bluetooth v5.0 позволяет быстро соединить акустику с любым совместимым устройством, а питание от сети идеально подойдёт для домашнего использования или в офисе. Поддержка Wi-Fi открывает дополнительные возможности для беспроводного общения с вашей музыкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
серый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi, часы
Звук
1.0
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x65x90мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Яндекс весит всего 0,35 кг — эта лёгкая компактная колонка легко найдёт место в любой сумке или на рабочем столе. Серая расцветка подчёркивает современный стиль устройства, а простой пластиковый корпус делает её ещё более мобильной. Один динамик на 6 Вт обеспечивает приятный, чистый звук для личного прослушивания. Подключение через Bluetooth v5.0 позволяет быстро соединить акустику с любым совместимым устройством, а питание от сети идеально подойдёт для домашнего использования или в офисе. Поддержка Wi-Fi открывает дополнительные возможности для беспроводного общения с вашей музыкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Графитовый (YNDX-00026GRY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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