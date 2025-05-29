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Портативная акустика JBL Flip 6 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 Red

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Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
7 120 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525549
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
индикация включения
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178х68х72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Red

Портативная акустика JBL ? это идеальное сочетание мощности и компактности, которое делает её незаменимым спутником в любом путешествии или на вечеринке. С весом всего 0,55 кг и мощностью 30 Вт, эта колонка обеспечивает мощное и насыщенное звучание в формате моно, что делает её отличным выбором для повседневного использования. Электропитание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без дополнительной подзарядки. Это делает её идеальной для долгих прогулок или поездок на природу. Зарядка устройства происходит также от аккумулятора. Яркий красный цвет и прочный корпус из пластика придают колонке современный и стильный вид, а качественные материалы обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Надёжный бренд JBL гарантирует высокое качество звука и компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, колонка оснащена двумя динамиками и двумя полосами АС, что способствует более детализированному звуку. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистоту и чёткость воспроизведения музыки, устраняя внешние помехи и шумы. Хотя устройство не оснащено дисплеем, его простота и функциональность остаются на высоте, позволяя быстро и удобно управлять всеми необходимыми функциями. Портативная колонка JBL ? это надёжный выбор для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн в компактной форме.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Red

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Богатов Артем

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Barinoff Daniil

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Жаргал М.

Достоинства:


Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Олесь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Улганым С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Смирнова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
индикация включения
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178х68х72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL ? это идеальное сочетание мощности и компактности, которое делает её незаменимым спутником в любом путешествии или на вечеринке. С весом всего 0,55 кг и мощностью 30 Вт, эта колонка обеспечивает мощное и насыщенное звучание в формате моно, что делает её отличным выбором для повседневного использования. Электропитание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без дополнительной подзарядки. Это делает её идеальной для долгих прогулок или поездок на природу. Зарядка устройства происходит также от аккумулятора. Яркий красный цвет и прочный корпус из пластика придают колонке современный и стильный вид, а качественные материалы обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Надёжный бренд JBL гарантирует высокое качество звука и компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, колонка оснащена двумя динамиками и двумя полосами АС, что способствует более детализированному звуку. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистоту и чёткость воспроизведения музыки, устраняя внешние помехи и шумы. Хотя устройство не оснащено дисплеем, его простота и функциональность остаются на высоте, позволяя быстро и удобно управлять всеми необходимыми функциями. Портативная колонка JBL ? это надёжный выбор для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн в компактной форме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Богатов Артем

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Barinoff Daniil

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Жаргал М.

Достоинства:


Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Олесь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Улганым С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Смирнова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая


Портативная акустика JBL Flip 6 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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