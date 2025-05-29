Портативная акустика JBL Flip 6 Red
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Red
Портативная акустика JBL ? это идеальное сочетание мощности и компактности, которое делает её незаменимым спутником в любом путешествии или на вечеринке. С весом всего 0,55 кг и мощностью 30 Вт, эта колонка обеспечивает мощное и насыщенное звучание в формате моно, что делает её отличным выбором для повседневного использования. Электропитание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов без дополнительной подзарядки. Это делает её идеальной для долгих прогулок или поездок на природу. Зарядка устройства происходит также от аккумулятора. Яркий красный цвет и прочный корпус из пластика придают колонке современный и стильный вид, а качественные материалы обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Надёжный бренд JBL гарантирует высокое качество звука и компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, колонка оснащена двумя динамиками и двумя полосами АС, что способствует более детализированному звуку. Отношение сигнал/шум в 80 дБ обеспечивает чистоту и чёткость воспроизведения музыки, устраняя внешние помехи и шумы. Хотя устройство не оснащено дисплеем, его простота и функциональность остаются на высоте, позволяя быстро и удобно управлять всеми необходимыми функциями. Портативная колонка JBL ? это надёжный выбор для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн в компактной форме.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Red
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая