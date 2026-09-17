Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 45 45Вт черный 65245
Портативная акустика Defender Boomer 45 Black — это ваш персональный звуковой центр, созданный для тех, кто ценит мощь, многофункциональность и подлинную свободу от розетки. Компактный, но невероятно мощный, этот динамик станет идеальным спутником на любом мероприятии: будь вечеринка на природе, пикник с друзьями или просто уютный домашний вечер. Сердце устройства — это мощный звуковой тракт суммарной мощностью 45 Вт, обеспечивающий чистый и насыщенный звук во всем диапазоне частот от 90 до 20000 Гц. Благодаря двухполосной системе и встроенному эквалайзеру вы получаете глубокий бас, проработанные средние частоты и кристально чистые высокие. Вы можете гибко регулировать тембр, подстраивая звучание под любой музыкальный жанр или свой вкус. Высокое отношение сигнал/шум 75 дБ гарантирует, что даже на максимальной громкости вы не услышите посторонних помех и шипения, а лишь чистую музыку. Уникальность этой модели — в её потрясающей автономности. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч, построенный на современных элементах питания типа 18650, позволяет наслаждаться музыкой до 12 часов при умеренной громкости и до 10 часов на более высоком уровне. А современный разъём для зарядки USB Type-C делает процесс пополнения энергии удобным и быстрым, хотя полная зарядка занимает до шести часов. Defender Boomer 45 Black предлагает небывалое разнообразие способов подключения. Вы можете легко и стабильно соединить его со смартфоном или планшетом по Bluetooth версии 5.1. Для любителей классики предусмотрен линейный вход, а поддержка карт памяти позволяет обойтись без источников звука вообще. Но это ещё не всё. Встроенный радиотюнер подарит вам доступ к любимым радиостанциям, а функция караоке и вход для микрофона превратят любой вечер в незабываемый праздник. Благодаря технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две такие колонки в стереопару для ещё более объёмного и мощного звучания.
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