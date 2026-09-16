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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red

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Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 1
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 2
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 3
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 4
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 5
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
красный
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
5 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
красный
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
101
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, кг.
1.28

Описание товара Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red

Умная колонка SberBoom позволяет слушать музыку и управлять устройствами умного дома. Акустическая система с двумя динамиками мощностью 40 Вт формирует насыщенное звучание и распределяет его в пространстве на 360 градусов. Режим «Мультирум» позволяет включить музыку на всех аудиоустройствах Sber одним нажатием. Виртуальный ассистент Салют умеет включать музыку, общаться, рассказывать сказки, управлять устройствами умного дома с помощью голосовых команд. Четыре встроенных микрофона гарантируют чистую передачу голоса. Детектор шума при обнаружении шума отправляет уведомления на смартфон. Беспроводная синхронизация с совместимой техникой осуществляется по технологиям Bluetooth и Wi-Fi. Умная колонка SberBoom выполнена в красном корпусе и оснащена световой индикацией.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
красный
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
101
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка SberBoom позволяет слушать музыку и управлять устройствами умного дома. Акустическая система с двумя динамиками мощностью 40 Вт формирует насыщенное звучание и распределяет его в пространстве на 360 градусов. Режим «Мультирум» позволяет включить музыку на всех аудиоустройствах Sber одним нажатием. Виртуальный ассистент Салют умеет включать музыку, общаться, рассказывать сказки, управлять устройствами умного дома с помощью голосовых команд. Четыре встроенных микрофона гарантируют чистую передачу голоса. Детектор шума при обнаружении шума отправляет уведомления на смартфон. Беспроводная синхронизация с совместимой техникой осуществляется по технологиям Bluetooth и Wi-Fi. Умная колонка SberBoom выполнена в красном корпусе и оснащена световой индикацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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