Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735565
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310
Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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