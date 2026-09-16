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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный

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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 1
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 2
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 3
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 4
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 5
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 6
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 7
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 8
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 9
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 10
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 11
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 12
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 13
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 14
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 15
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 16
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 17
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 18
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 19
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 6
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 7
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 8
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 9
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 10
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 11
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 12
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 13
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 14
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 15
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 16
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 17
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 18
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 19
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735565
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Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310

Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный

Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
черный
Особенности
GigaChat, Magnetic Sound, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sber — компактное и лёгкое решение для тех, кто хочет брать музыку с собой. Вес всего 193 грамма делает её практически невесомой, а классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер или стиль. Мощность 5 Вт обеспечивает чистое и выразительное моно-звучание, а современная версия Bluetooth 5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с вашими устройствами. Подключайте к сети для длительного прослушивания и используйте возможность подключения через USB. Один динамик — всё, что нужно для простого и удобного музыкального сопровождения каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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