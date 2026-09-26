Описание товара Портативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930

Представьте себе мощный источник музыки, который готов отправиться с вами куда угодно, сохраняя бескомпромиссное качество звучания. Портативная акустика SmartBuy FLYER Grey создана именно для этого. Её стильный и сдержанный серый корпус скрывает внушительную аудиосистему, способную наполнить живым звуком любое пространство — от уютной комнаты до шумной вечеринки на свежем воздухе. Эта модель обладает впечатляющей мощностью. Суммарная мощность в 60 Вт обеспечивает чистый, насыщенный и громкий стереозвук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете по-настоящему оценить каждый инструмент и каждый нюанс ваших любимых композиций. А благодаря передовой технологии True Wireless Stereo вы можете объединить две колонки SmartBuy FLYER в единую стереосистему, чтобы добиться еще более широкого и объемного звукового поля, которое полностью погрузит вас в музыкальную атмосферу. Управлять вашей музыкальной станцией невероятно просто. Вы можете использовать как удобные кнопки на корпусе устройства, так и специальное приложение на вашем смартфоне, что предоставляет полный контроль над воспроизведением прямо с ладони. Универсальность подключения не знает границ: стабильное беспроводное соединение через Bluetooth позволяет транслировать музыку с любого устройства, а наличие линейного входа и USB-порта открывает дополнительные возможности для воспроизведения. Обладая степенью защиты от влаги IPX5, эта акустика не боится ни брызг, ни дождя, ни пыли, что делает её идеальной спутницей для пикников, походов или отдыха у бассейна. Яркая и динамичная подсветка создаёт неповторимое настроение для любых мероприятий, превращая простой прослушивание музыки в настоящее шоу. Встроенный ремень для переноски делает колонку максимально мобильной — её можно легко взять с собой и комфортно нести в руке или даже повесить на ветку дерева для оптимального распределения звука.