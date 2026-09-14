Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028BLU), синий** Познакомьтесь с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Синий цвет корпуса добавит яркости и стиля вашему интерьеру. **Основные характеристики:** * мощность: 6 Вт; * встроенный виртуальный ассистент Алиса, которая поможет вам в решении повседневных задач; * компактный размер — устройство легко разместить в любой комнате; * яркий и современный дизайн. С Яндекс Станцией Лайт 2 вы сможете: * слушать музыку и подкасты; * получать новости и прогноз погоды; * ставить будильники и напоминания; * управлять умными устройствами в вашем доме. Алиса всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь с различными задачами. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, функциональности и удобства использования.
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