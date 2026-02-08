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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый

17 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707579
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Габаритные размеры
90x65x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
420

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый

**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, фиолетовый (YNDX-00028VIO)** Погрузитесь в мир музыки и технологий с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: фиолетовый. * Модель: YNDX-00028VIO. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет элегантный дизайн и компактные размеры, что позволяет разместить её в любом уголке вашего дома. * **Голосовое управление:** с помощью голосового помощника Алисы вы можете управлять устройством, задавать вопросы, получать информацию и слушать музыку. * **Широкий функционал:** Яндекс Станция Лайт 2 предлагает широкий спектр возможностей, включая воспроизведение музыки, установку будильников, таймеров, поиск информации в интернете и многое другое. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и интереснее с Яндекс Станцией Лайт 2!

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё в оригинальной упаковке, быстро настроили, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла, красивая, работает, довольна покупкой, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
не плохая колонка, не особо громкая, но для маленького помещения подходит
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию. Брал в подарок. Пока не подключили - нет интернета. Упаковка качественная, заводская, целая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает замечательно! брала в подарок папе,доволен как ребёнок!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
детям очень понравилось,вся семья в восторге рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Лиля С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше срока.Все работает,была запечатана в заводскую упаковку
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Дочь беседует с ней целыми днями. И сказки на ночь слушает
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Андрей Морозов

Достоинства:


Комментарий:
9/10. За музыку предлагает скачать платную подписку. можно только бесплатно задавать ей вопрсы.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. всё работает. пришло в заводской пленке без дополнительной упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Болтает, тупит, как любая Алиса, но, в целом, штука удобная. Из минусов: как любая колонка Яндекса - без аккумулятора.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Сказали как мы без него жили? Свои функции выполняет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
интернет теряет, своей батареи нет. работает только с провода
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
р.

Достоинства:


Комментарий:
пришла хорошо запакована в заводской упаковке ещё не раскрывал потом дополню отзыв ребёнку очень понравилось работает хорошо претензий нет спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, все работает, комплект пришел полный.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! колонка подключилась быстро, без проблем) в использовании полгода, ребёнок доволен. Сами при выборе просмотрели, что колонка без часов в принципе, где она стоит, там часы не особо и видно было бы
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Увидел колонку и товарищей, понравилась. Купил себе лайт2, проблем с настройкой не было. Но сама станция работает очень медленно - от запроса до ответа может проходить секунд 15, часто игнорирует запрос. Остались только негативные впечатления



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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Габаритные размеры
90x65x90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, фиолетовый (YNDX-00028VIO)** Погрузитесь в мир музыки и технологий с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: фиолетовый. * Модель: YNDX-00028VIO. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет элегантный дизайн и компактные размеры, что позволяет разместить её в любом уголке вашего дома. * **Голосовое управление:** с помощью голосового помощника Алисы вы можете управлять устройством, задавать вопросы, получать информацию и слушать музыку. * **Широкий функционал:** Яндекс Станция Лайт 2 предлагает широкий спектр возможностей, включая воспроизведение музыки, установку будильников, таймеров, поиск информации в интернете и многое другое. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и интереснее с Яндекс Станцией Лайт 2!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё в оригинальной упаковке, быстро настроили, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла, красивая, работает, довольна покупкой, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
не плохая колонка, не особо громкая, но для маленького помещения подходит
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию. Брал в подарок. Пока не подключили - нет интернета. Упаковка качественная, заводская, целая.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает замечательно! брала в подарок папе,доволен как ребёнок!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
детям очень понравилось,вся семья в восторге рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Лиля С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла раньше срока.Все работает,была запечатана в заводскую упаковку
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Дочь беседует с ней целыми днями. И сказки на ночь слушает
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Андрей Морозов

Достоинства:


Комментарий:
9/10. За музыку предлагает скачать платную подписку. можно только бесплатно задавать ей вопрсы.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка. всё работает. пришло в заводской пленке без дополнительной упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Болтает, тупит, как любая Алиса, но, в целом, штука удобная. Из минусов: как любая колонка Яндекса - без аккумулятора.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Сказали как мы без него жили? Свои функции выполняет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
интернет теряет, своей батареи нет. работает только с провода
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
р.

Достоинства:


Комментарий:
пришла хорошо запакована в заводской упаковке ещё не раскрывал потом дополню отзыв ребёнку очень понравилось работает хорошо претензий нет спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, все работает, комплект пришел полный.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! колонка подключилась быстро, без проблем) в использовании полгода, ребёнок доволен. Сами при выборе просмотрели, что колонка без часов в принципе, где она стоит, там часы не особо и видно было бы
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Увидел колонку и товарищей, понравилась. Купил себе лайт2, проблем с настройкой не было. Но сама станция работает очень медленно - от запроса до ответа может проходить секунд 15, часто игнорирует запрос. Остались только негативные впечатления


Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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