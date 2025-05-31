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Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)

30 Отзывы
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Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 1
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 2
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 3
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 4
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 5
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 6
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 7
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 8
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 9
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 10
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 11
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 12
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 13
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 14
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 15
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 16
Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 11
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 12
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 13
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 14
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 15
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 16
  • Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571118
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
70
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
360х180х135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х17
Вес, кг.
2.6

Описание товара Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)

Портативная колонка Sven PS-380 мощностью 40 Вт подходит для прослушивания музыки дома, на улице и в поездках благодаря встроенному аккумулятору и беспроводному подключению. Модель оснащена дополнительными функциями для расширенного использования. Как звучит колонка с мощностью 40 Вт? Мощность 40 Вт создаёт громкий и чистый звук, который заполняет помещение или открытую площадку. Частотный диапазон 60 Гц–20 кГц даёт насыщенные басы и чёткие высокие частоты, улучшая детализацию музыки. Какие возможности даёт Bluetooth 5.0 и другие интерфейсы подключения? Bluetooth 5.0 увеличивает радиус действия до 10 метров и снижает вероятность прерываний. Кроме беспроводного режима, колонка работает с проводным подключением через 3.5 мм jack и USB, расширяя варианты использования с разными устройствами. Для чего нужна влагозащита IPX5? Класс IPX5 защищает колонку от брызг и дождя, что позволяет использовать её на природе или у бассейна без опасений за повреждения от влаги. Сколько времени работает аккумулятор и как его заряжать? Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч даёт до 10 часов воспроизведения, что подходит для длительных поездок и прогулок. Зарядка через USB совместима с ноутбуками, пауэрбанками и автомобильными адаптерами. Какие функции и управление доступны у колонки? Регуляторы на верхней панели дают быстрый доступ к громкости и переключению треков. Колонка поддерживает одновременное подключение двух устройств, встроенный радиоприёмник с диапазоном 87,5–108 МГц и RGB-подсветку для визуального оформления. В комплекте есть ремень для переноски.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
играет четко сразу же начал проверять, для такой колонки звучание наилучшее, басы,громкость, частоты все в норме, на максималке не крехтит не пер*ит. для отдыха на природе и катании на велосипеде или электросамокате самое то, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда на высоте! SVEN делает идеально! Отличная колонка, думал после Sven-ps 930 приобретённого зимой ничего не удивит, но эта маленькая справляется на отлично и выглядит рядом с акустикой превосходно!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алмаз Х.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит качественно звук нормальный
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка..по звуку достаточно громкая,по зарядке хватает на 4 часа на максимальной громкости,а если громкость %50,то часов на 6-7. использую каждый день почти месяц....пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только батарейки на пару часов хватает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
тема , отличная колонка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
валерия с.

Достоинства:


Комментарий:
ОТКАЗ, звук никакущий. но за эту цену получается, норм. я не разбираюсь ни в характеристиках, ни в ценах, по отзывам почитала, решила выбрать. если хотите прям хороший звук, надо выбирать более дорогие модели (тут мой косяк). плюсы: приятно держать, цвет моргает в такт, я не любитель, думала я, но оказалось что залипла на какое то время )) если просто брать как колонку, то однозначно ДА. если хотите тонкий чистый звук, то я так поняла надо смотреть намного дороже модели. доставка быстрая, отказ оформили быстро. теперь пойду в магазин чтобы точно понимать что ждет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее, чистое. Не хрепит на полной громкости. Но не хватает басов и достаточно тихо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание пушечное,за такую цена находка Громкий,бассы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
все работает , лишь бы хватило на долго
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Крутяк, ребенок сказал что крутой аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
просто бомба! ребёнка доволен на все 100 процентов.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
клевая колонка. немного нехватает высоких частот
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кнопки не удобные. Зачем этот громкий раздражающий звук при включении и выключении?
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Корчуганов Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колоночка! На даче подключили к Яндекс.музыка, не нарадуемся? советую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
среднее,но норма для прогулки
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее звучание,помощник на улице
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
очень классная за свои деньги, мы брали на подарок и очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает. Басов бы побольше.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка за эти деньги.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, но мне мало звука. Слишком много бассов
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все просто супер. рекомендую.. быстрая доставка. товар просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
звук нормальный. 40 ват там конечно нет .
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену вполне нормально. Звук не очень громкий, но чистый, без хрипа. Поигрался настройками эквалайзера на телефоне и, о чудо! Басы зазвучали на пять с плюсом. В общем 5 баллов!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
в общем ничего колонка тиховата, басов маловато,
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
ольга с.

Достоинства:


Комментарий:
нет басов. как по мне не громкая как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу за приемлемую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Искал колонку именно с радио. Протестировал прием - очень хорошо. Качество звука хорошее. Кому нужна универсальная система - берите, не пожалеете! Брал именно для улицы, участок 10 соток озвучивает превосходно!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
вообще хорошай бумбоксик. хорошее звучание.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Б

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, радио ловит, музон качает,просто супер!)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
70
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
360х180х135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Sven PS-380 мощностью 40 Вт подходит для прослушивания музыки дома, на улице и в поездках благодаря встроенному аккумулятору и беспроводному подключению. Модель оснащена дополнительными функциями для расширенного использования. Как звучит колонка с мощностью 40 Вт? Мощность 40 Вт создаёт громкий и чистый звук, который заполняет помещение или открытую площадку. Частотный диапазон 60 Гц–20 кГц даёт насыщенные басы и чёткие высокие частоты, улучшая детализацию музыки. Какие возможности даёт Bluetooth 5.0 и другие интерфейсы подключения? Bluetooth 5.0 увеличивает радиус действия до 10 метров и снижает вероятность прерываний. Кроме беспроводного режима, колонка работает с проводным подключением через 3.5 мм jack и USB, расширяя варианты использования с разными устройствами. Для чего нужна влагозащита IPX5? Класс IPX5 защищает колонку от брызг и дождя, что позволяет использовать её на природе или у бассейна без опасений за повреждения от влаги. Сколько времени работает аккумулятор и как его заряжать? Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч даёт до 10 часов воспроизведения, что подходит для длительных поездок и прогулок. Зарядка через USB совместима с ноутбуками, пауэрбанками и автомобильными адаптерами. Какие функции и управление доступны у колонки? Регуляторы на верхней панели дают быстрый доступ к громкости и переключению треков. Колонка поддерживает одновременное подключение двух устройств, встроенный радиоприёмник с диапазоном 87,5–108 МГц и RGB-подсветку для визуального оформления. В комплекте есть ремень для переноски.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
играет четко сразу же начал проверять, для такой колонки звучание наилучшее, басы,громкость, частоты все в норме, на максималке не крехтит не пер*ит. для отдыха на природе и катании на велосипеде или электросамокате самое то, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда на высоте! SVEN делает идеально! Отличная колонка, думал после Sven-ps 930 приобретённого зимой ничего не удивит, но эта маленькая справляется на отлично и выглядит рядом с акустикой превосходно!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Алмаз Х.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит качественно звук нормальный
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка..по звуку достаточно громкая,по зарядке хватает на 4 часа на максимальной громкости,а если громкость %50,то часов на 6-7. использую каждый день почти месяц....пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только батарейки на пару часов хватает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
тема , отличная колонка за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
валерия с.

Достоинства:


Комментарий:
ОТКАЗ, звук никакущий. но за эту цену получается, норм. я не разбираюсь ни в характеристиках, ни в ценах, по отзывам почитала, решила выбрать. если хотите прям хороший звук, надо выбирать более дорогие модели (тут мой косяк). плюсы: приятно держать, цвет моргает в такт, я не любитель, думала я, но оказалось что залипла на какое то время )) если просто брать как колонку, то однозначно ДА. если хотите тонкий чистый звук, то я так поняла надо смотреть намного дороже модели. доставка быстрая, отказ оформили быстро. теперь пойду в магазин чтобы точно понимать что ждет.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество звука хорошее, чистое. Не хрепит на полной громкости. Но не хватает басов и достаточно тихо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание пушечное,за такую цена находка Громкий,бассы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
все работает , лишь бы хватило на долго
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Крутяк, ребенок сказал что крутой аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
просто бомба! ребёнка доволен на все 100 процентов.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
клевая колонка. немного нехватает высоких частот
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Кнопки не удобные. Зачем этот громкий раздражающий звук при включении и выключении?
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Корчуганов Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колоночка! На даче подключили к Яндекс.музыка, не нарадуемся? советую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
среднее,но норма для прогулки
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее звучание,помощник на улице
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
очень классная за свои деньги, мы брали на подарок и очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, работает. Басов бы побольше.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка за эти деньги.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, но мне мало звука. Слишком много бассов
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
все просто супер. рекомендую.. быстрая доставка. товар просто огонь
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
звук нормальный. 40 ват там конечно нет .
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену вполне нормально. Звук не очень громкий, но чистый, без хрипа. Поигрался настройками эквалайзера на телефоне и, о чудо! Басы зазвучали на пять с плюсом. В общем 5 баллов!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил Х.

Достоинства:


Комментарий:
в общем ничего колонка тиховата, басов маловато,
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
ольга с.

Достоинства:


Комментарий:
нет басов. как по мне не громкая как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу за приемлемую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Искал колонку именно с радио. Протестировал прием - очень хорошо. Качество звука хорошее. Кому нужна универсальная система - берите, не пожалеете! Брал именно для улицы, участок 10 соток озвучивает превосходно!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
вообще хорошай бумбоксик. хорошее звучание.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владимир Б

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, радио ловит, музон качает,просто супер!)


Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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