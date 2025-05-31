Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)
Портативная колонка Sven PS-380 мощностью 40 Вт подходит для прослушивания музыки дома, на улице и в поездках благодаря встроенному аккумулятору и беспроводному подключению. Модель оснащена дополнительными функциями для расширенного использования. Как звучит колонка с мощностью 40 Вт? Мощность 40 Вт создаёт громкий и чистый звук, который заполняет помещение или открытую площадку. Частотный диапазон 60 Гц–20 кГц даёт насыщенные басы и чёткие высокие частоты, улучшая детализацию музыки. Какие возможности даёт Bluetooth 5.0 и другие интерфейсы подключения? Bluetooth 5.0 увеличивает радиус действия до 10 метров и снижает вероятность прерываний. Кроме беспроводного режима, колонка работает с проводным подключением через 3.5 мм jack и USB, расширяя варианты использования с разными устройствами. Для чего нужна влагозащита IPX5? Класс IPX5 защищает колонку от брызг и дождя, что позволяет использовать её на природе или у бассейна без опасений за повреждения от влаги. Сколько времени работает аккумулятор и как его заряжать? Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч даёт до 10 часов воспроизведения, что подходит для длительных поездок и прогулок. Зарядка через USB совместима с ноутбуками, пауэрбанками и автомобильными адаптерами. Какие функции и управление доступны у колонки? Регуляторы на верхней панели дают быстрый доступ к громкости и переключению треков. Колонка поддерживает одновременное подключение двух устройств, встроенный радиоприёмник с диапазоном 87,5–108 МГц и RGB-подсветку для визуального оформления. В комплекте есть ремень для переноски.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
играет четко сразу же начал проверять, для такой колонки звучание наилучшее, басы,громкость, частоты все в норме, на максималке не крехтит не пер*ит. для отдыха на природе и катании на велосипеде или электросамокате самое то, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда на высоте! SVEN делает идеально! Отличная колонка, думал после Sven-ps 930 приобретённого зимой ничего не удивит, но эта маленькая справляется на отлично и выглядит рядом с акустикой превосходно!
Достоинства:
Комментарий:
выглядит качественно звук нормальный
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка..по звуку достаточно громкая,по зарядке хватает на 4 часа на максимальной громкости,а если громкость %50,то часов на 6-7. использую каждый день почти месяц....пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только батарейки на пару часов хватает
Достоинства:
Комментарий:
тема , отличная колонка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
ОТКАЗ, звук никакущий. но за эту цену получается, норм. я не разбираюсь ни в характеристиках, ни в ценах, по отзывам почитала, решила выбрать. если хотите прям хороший звук, надо выбирать более дорогие модели (тут мой косяк). плюсы: приятно держать, цвет моргает в такт, я не любитель, думала я, но оказалось что залипла на какое то время )) если просто брать как колонку, то однозначно ДА. если хотите тонкий чистый звук, то я так поняла надо смотреть намного дороже модели. доставка быстрая, отказ оформили быстро. теперь пойду в магазин чтобы точно понимать что ждет.
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее, чистое. Не хрепит на полной громкости. Но не хватает басов и достаточно тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучание пушечное,за такую цена находка Громкий,бассы
Достоинства:
Комментарий:
все работает , лишь бы хватило на долго
Достоинства:
Комментарий:
Крутяк, ребенок сказал что крутой аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
просто бомба! ребёнка доволен на все 100 процентов.
Достоинства:
Комментарий:
клевая колонка. немного нехватает высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
Кнопки не удобные. Зачем этот громкий раздражающий звук при включении и выключении?
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колоночка! На даче подключили к Яндекс.музыка, не нарадуемся? советую!
Достоинства:
Комментарий:
среднее,но норма для прогулки
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее звучание,помощник на улице
Достоинства:
Комментарий:
очень классная за свои деньги, мы брали на подарок и очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, работает. Басов бы побольше.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка за эти деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, но мне мало звука. Слишком много бассов
Достоинства:
Комментарий:
все просто супер. рекомендую.. быстрая доставка. товар просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
звук нормальный. 40 ват там конечно нет .
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену вполне нормально. Звук не очень громкий, но чистый, без хрипа. Поигрался настройками эквалайзера на телефоне и, о чудо! Басы зазвучали на пять с плюсом. В общем 5 баллов!
Достоинства:
Комментарий:
в общем ничего колонка тиховата, басов маловато,
Достоинства:
Комментарий:
нет басов. как по мне не громкая как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу за приемлемую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Искал колонку именно с радио. Протестировал прием - очень хорошо. Качество звука хорошее. Кому нужна универсальная система - берите, не пожалеете! Брал именно для улицы, участок 10 соток озвучивает превосходно!
Достоинства:
Комментарий:
вообще хорошай бумбоксик. хорошее звучание.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, радио ловит, музон качает,просто супер!)
Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-380 2.0 чёрные (SV-021290)
Достоинства:
Комментарий:
играет четко сразу же начал проверять, для такой колонки звучание наилучшее, басы,громкость, частоты все в норме, на максималке не крехтит не пер*ит. для отдыха на природе и катании на велосипеде или электросамокате самое то, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда на высоте! SVEN делает идеально! Отличная колонка, думал после Sven-ps 930 приобретённого зимой ничего не удивит, но эта маленькая справляется на отлично и выглядит рядом с акустикой превосходно!
Достоинства:
Комментарий:
выглядит качественно звук нормальный
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка..по звуку достаточно громкая,по зарядке хватает на 4 часа на максимальной громкости,а если громкость %50,то часов на 6-7. использую каждый день почти месяц....пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, только батарейки на пару часов хватает
Достоинства:
Комментарий:
тема , отличная колонка за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
ОТКАЗ, звук никакущий. но за эту цену получается, норм. я не разбираюсь ни в характеристиках, ни в ценах, по отзывам почитала, решила выбрать. если хотите прям хороший звук, надо выбирать более дорогие модели (тут мой косяк). плюсы: приятно держать, цвет моргает в такт, я не любитель, думала я, но оказалось что залипла на какое то время )) если просто брать как колонку, то однозначно ДА. если хотите тонкий чистый звук, то я так поняла надо смотреть намного дороже модели. доставка быстрая, отказ оформили быстро. теперь пойду в магазин чтобы точно понимать что ждет.
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука хорошее, чистое. Не хрепит на полной громкости. Но не хватает басов и достаточно тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучание пушечное,за такую цена находка Громкий,бассы
Достоинства:
Комментарий:
все работает , лишь бы хватило на долго
Достоинства:
Комментарий:
Крутяк, ребенок сказал что крутой аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
просто бомба! ребёнка доволен на все 100 процентов.
Достоинства:
Комментарий:
клевая колонка. немного нехватает высоких частот
Достоинства:
Комментарий:
Кнопки не удобные. Зачем этот громкий раздражающий звук при включении и выключении?
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колоночка! На даче подключили к Яндекс.музыка, не нарадуемся? советую!
Достоинства:
Комментарий:
среднее,но норма для прогулки
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее звучание,помощник на улице
Достоинства:
Комментарий:
очень классная за свои деньги, мы брали на подарок и очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, работает. Басов бы побольше.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка за эти деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, но мне мало звука. Слишком много бассов
Достоинства:
Комментарий:
все просто супер. рекомендую.. быстрая доставка. товар просто огонь
Достоинства:
Комментарий:
звук нормальный. 40 ват там конечно нет .
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену вполне нормально. Звук не очень громкий, но чистый, без хрипа. Поигрался настройками эквалайзера на телефоне и, о чудо! Басы зазвучали на пять с плюсом. В общем 5 баллов!
Достоинства:
Комментарий:
в общем ничего колонка тиховата, басов маловато,
Достоинства:
Комментарий:
нет басов. как по мне не громкая как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу за приемлемую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Искал колонку именно с радио. Протестировал прием - очень хорошо. Качество звука хорошее. Кому нужна универсальная система - берите, не пожалеете! Брал именно для улицы, участок 10 соток озвучивает превосходно!
Достоинства:
Комментарий:
вообще хорошай бумбоксик. хорошее звучание.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, радио ловит, музон качает,просто супер!)