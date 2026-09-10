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Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж

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Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 1
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 2
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 3
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 4
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 5
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 6
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 7
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 8
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 9
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 10
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 11
Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 1
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 2
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 3
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 4
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 5
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 6
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 7
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 8
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 9
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 10
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 11
  • Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455455
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Особенности
Возможность зарядки внешних устройств.
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Мощность сабвуфера, Вт
50
Количество динамиков
4
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
298.5x136x134мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х19
Вес, кг.
3.5

Описание товара Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж

Портативная акустическая система JBL — это мощное звуковое устройство, способное превратить любое место в настоящую концертную площадку. Оснащенная Bluetooth-версией 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, что позволяет свободно наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. При весе 1,968 кг, эта колонка сохраняет баланс между портативностью и функциональностью. Устройство гарантирует до 15 часов непрерывной работы благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, выполненному из литий-полимерного материала (Li-pol), что обеспечивает долговечность и надежность. Корпус из высококачественного пластика доступен в стильных зелёном и черном цветах, что добавляет эстетике современности и универсальности. Звук привносит особое удовольствие с конфигурацией 2.1, обеспечивающей глубокий и насыщенный аудиопоток. Общая мощность устройства составляет 100 Вт, из которых 50 Вт приходятся на сабвуфер, что позволяет воспроизводить низкие частоты с особой четкостью и мощью. С четырьмя динамиками и двухполосной акустической системой, колонка демонстрирует впечатляющее соотношение сигнал/шум в 80 дБ, гарантируя превосходное качество звука без искажений. Бренд JBL славится своим вниманием к деталям и качеству, и эта портативная акустическая система не является исключением. Она идеально подходит как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий, демонстрируя баланс между мощностью, стилем и функциональностью.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, черный
Особенности
Возможность зарядки внешних устройств.
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Мощность сабвуфера, Вт
50
Количество динамиков
4
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
298.5x136x134мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система JBL — это мощное звуковое устройство, способное превратить любое место в настоящую концертную площадку. Оснащенная Bluetooth-версией 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, что позволяет свободно наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. При весе 1,968 кг, эта колонка сохраняет баланс между портативностью и функциональностью. Устройство гарантирует до 15 часов непрерывной работы благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, выполненному из литий-полимерного материала (Li-pol), что обеспечивает долговечность и надежность. Корпус из высококачественного пластика доступен в стильных зелёном и черном цветах, что добавляет эстетике современности и универсальности. Звук привносит особое удовольствие с конфигурацией 2.1, обеспечивающей глубокий и насыщенный аудиопоток. Общая мощность устройства составляет 100 Вт, из которых 50 Вт приходятся на сабвуфер, что позволяет воспроизводить низкие частоты с особой четкостью и мощью. С четырьмя динамиками и двухполосной акустической системой, колонка демонстрирует впечатляющее соотношение сигнал/шум в 80 дБ, гарантируя превосходное качество звука без искажений. Бренд JBL славится своим вниманием к деталям и качеству, и эта портативная акустическая система не является исключением. Она идеально подходит как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий, демонстрируя баланс между мощностью, стилем и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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