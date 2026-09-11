Портативная акустика Marshall Stanmore III Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Marshall Stanmore III Black
Портативная акустика Marshall представляет собой воплощение мощного звука и стильного дизайна. Эта колонка, созданная в духе легендарного бренда, обладает весом 4,3 кг, что делает ее удобно транспортабельной для использования на природе или дома. С мощностью в 80 Вт, она обеспечивает кристально чистый и мощный звук, наполняя пространство глубокими басами и четкими верхами благодаря системе 2.1 и трём динамикам. Колонка выполнена в классическом черном цвете, а корпус из металла и пластика придаёт устройству дополнительную прочность и стиль. Встроенные возможности подключения включают в себя Bluetooth версии 5.2, что позволяет легко и быстро соединять колонку с мобильными устройствами. Для более традиционного подключения имеется линейный AUX вход, а также разъем для подключения наушников, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство использования. Отсутствие дисплея не мешает портативной акустике быть интуитивно понятной в управлении, а наличие USB-разъема расширяет функциональные возможности устройства. Этот стильный и мощный аудиопартнер от Marshall станет идеальным решением для истинных ценителей качественного звука и элегантного дизайна.
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