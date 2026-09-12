Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT
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Характеристики
Описание товара Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT
Портативная акустика LG представляет собой мощное решение для качественного звука в любом месте. С впечатляющей мощностью в 1000 Вт и весом 27,5 кг, эта колонка предназначена для настоящих ценителей громкого и чистого звука. Несмотря на свой внушительный размер, устройство остаётся портативным и легко перемещается благодаря эргономичному дизайну. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками, обеспечивая великолепное звуковое покрытие. С двумя полосами акустики и моно-звуком, данная колонка предлагает сбалансированное звучание, подходящее для различных музыкальных стилей и мероприятий. Диаметр ВЧ-динамика составляет 76 мм, а НЧ-динамик — 203 мм, что позволяет добиться глубоких басов и ярких высоких частот. Беспроводная связь через Bluetooth обеспечивает удобство подключения к различным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Кроме того, колонка оснащена USB-портом, что расширяет её функционал и позволяет использовать флеш-накопители для воспроизведения музыки. Корпус акустики выполнен из прочного черного пластика, обладающего высоким уровнем стойкости к внешним воздействиям. Колонка питается от сети, что обеспечивает долгую, бесперебойную работу без необходимости в постоянной подзарядке аккумуляторов. Для удобства пользователи могут воспользоваться встроенным дисплеем, который упрощает управление настройками и отображает необходимую информацию. Эта портативная колонка от LG станет идеальным выбором для вечеринок, домашних кинотеатров и других мероприятий, где требуется мощный и чистый звук.
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