Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый
Портативная акустика от компании Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для любителей качественного звучания. Это устройство представляет собой портативную колонку с поддержкой Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и удобное беспроводное подключение. Колонка имеет вес 2,65 кг, что делает её достаточно лёгкой для переноски. Она выполнена в бирюзовом цвете и изготовлена из прочного пластика, что добавляет ей элегантности и устойчивости к внешним воздействиям. Устройство оснащено тремя полосами акустической системы и двумя динамиками, создающими чистое монофоническое звучание. Акустика питается от сети и обладает мощностью 65 Вт, что позволяет воспроизводить мощный и насыщенный звук. Встроенный сабвуфер также обладает мощностью 65 Вт, усиливая басы и добавляя глубину звучанию. Высокочастотный динамик с диаметром 20 мм и низкочастотный динамик с диаметром 88 мм обеспечивают сбалансированное звучание на всех частотах. Кроме того, устройство снабжено дисплеем, который упрощает управление и делает использование колонки интуитивно понятным. Аудио от компании Яндекс станет отличным выбором для организации вечеринок, домашнего прослушивания музыки или создания фона для работы или учёбы.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! С Умной колонкой намного интереснее. Понемногу разбираюсь с ней, осваиваю её возможности. Привезли очень быстро, даже раньше, чем я ожидала.
Достоинства:
Комментарий:
колонка работает, спасибо продавцу за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает, жене понравилась, подключили к телевизору всё супер хорошо показывает и говорит, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продавец,все упаковано,пришло вовремя,все работает
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень хороша. Упаковано качественно. Играет очень громко, достаточно для дома))
Достоинства:
Комментарий:
Цвет Тиффани!!! Огонь! красивая, мощный звук! Пульт и кабель для прямого подключения к интернету или телевизору в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка. Звук глубокий и насыщенный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. На некоторые запросы Алиса не владеет информацией, но это проблема всех Яндекс колонок. Преимущество, что попадаются промокоды на бесплатную подписку Яндекс
Достоинства:
Комментарий:
отличная колоночка! цвет бомбический!
Достоинства:
Комментарий:
Продавцу спасибо за супер быструю доставку! Качество музыки отличное. Басы достойные. Минус только производителю. Упаковка колонки… первый квест который предстоит выполнить. Второй квест, это подключение колонки к телевизору. Третий квест, при соблюдении всех рекомендаций, мне не удалось вывести звук с видео на телевизоре, на колонку.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, отличная упаковка, наличие hdmi кабеля в комплекте и интернет кабель, по функционалу все что в описании все работает, рекомендую к покупке!
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! С Умной колонкой намного интереснее. Понемногу разбираюсь с ней, осваиваю её возможности. Привезли очень быстро, даже раньше, чем я ожидала.
Достоинства:
Комментарий:
колонка работает, спасибо продавцу за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает, жене понравилась, подключили к телевизору всё супер хорошо показывает и говорит, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продавец,все упаковано,пришло вовремя,все работает
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень хороша. Упаковано качественно. Играет очень громко, достаточно для дома))
Достоинства:
Комментарий:
Цвет Тиффани!!! Огонь! красивая, мощный звук! Пульт и кабель для прямого подключения к интернету или телевизору в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка. Звук глубокий и насыщенный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. На некоторые запросы Алиса не владеет информацией, но это проблема всех Яндекс колонок. Преимущество, что попадаются промокоды на бесплатную подписку Яндекс
Достоинства:
Комментарий:
отличная колоночка! цвет бомбический!
Достоинства:
Комментарий:
Продавцу спасибо за супер быструю доставку! Качество музыки отличное. Басы достойные. Минус только производителю. Упаковка колонки… первый квест который предстоит выполнить. Второй квест, это подключение колонки к телевизору. Третий квест, при соблюдении всех рекомендаций, мне не удалось вывести звук с видео на телевизоре, на колонку.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, отличная упаковка, наличие hdmi кабеля в комплекте и интернет кабель, по функционалу все что в описании все работает, рекомендую к покупке!