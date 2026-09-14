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Портативная колонка JBL Partybox 720 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка JBL Partybox 720 Black

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Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 1
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 2
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 3
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 4
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 5
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 6
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 7
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 8
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 9
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 10
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 11
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 12
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 13
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 14
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 15
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 16
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 17
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 18
Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 1
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 2
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 3
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 4
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 5
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 6
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 7
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 8
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 9
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 10
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 11
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 12
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 13
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 14
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 15
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 16
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 17
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 18
  • Портативная колонка JBL Partybox 720 Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732160
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
колесики
Мощность, Вт
800
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
243
Диаметр НЧ-динамика, мм
243
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
416 x 406 x 942 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х41х40
Вес, кг.
31.85

Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 720 Black

С JBL PartyBox 720 мы заряжаем вас энергией вечеринки, куда бы вы ни пошли. Превосходный звук JBL Pro, глубокие точные басы, которые бьют точно в цель, и световое шоу, которое включает в себя все: звездное небо, плавные шлейфы и пульсирующие стробоскопы. Он может быть большим, но он создан для того, чтобы катиться, с удобной ручкой, гладкими широкими колесами и брызгозащищенным корпусом, который выдержит небольшое движение у бассейна. Сменные батареи (продаются отдельно) обеспечивают нам до 15 часов воспроизведения — идеально для вечеринок без подключения к электросети. Все еще в ударе? Замените батарею, и музыка не остановится. Мы можем объединить в стереопару две колонки 720 или по беспроводной сети соединить несколько динамиков с поддержкой JBL Auracast для еще большего качества звука. И независимо от того, транслируем ли мы, поем караоке или подключаем микрофоны и оборудование, порт USB и два входа XLR нас покроют.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox 720 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
колесики
Мощность, Вт
800
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
243
Диаметр НЧ-динамика, мм
243
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Нет
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
15
Габаритные размеры
416 x 406 x 942 мм
Страна производитель
Китай
Описание
С JBL PartyBox 720 мы заряжаем вас энергией вечеринки, куда бы вы ни пошли. Превосходный звук JBL Pro, глубокие точные басы, которые бьют точно в цель, и световое шоу, которое включает в себя все: звездное небо, плавные шлейфы и пульсирующие стробоскопы. Он может быть большим, но он создан для того, чтобы катиться, с удобной ручкой, гладкими широкими колесами и брызгозащищенным корпусом, который выдержит небольшое движение у бассейна. Сменные батареи (продаются отдельно) обеспечивают нам до 15 часов воспроизведения — идеально для вечеринок без подключения к электросети. Все еще в ударе? Замените батарею, и музыка не остановится. Мы можем объединить в стереопару две колонки 720 или по беспроводной сети соединить несколько динамиков с поддержкой JBL Auracast для еще большего качества звука. И независимо от того, транслируем ли мы, поем караоке или подключаем микрофоны и оборудование, порт USB и два входа XLR нас покроют.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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