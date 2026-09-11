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Портативная акустика JBL Boombox 3 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Boombox 3 черный

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Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 1
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 2
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 3
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 4
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 5
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 6
Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 1
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 2
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 3
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 4
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 5
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 6
  • Портативная акустика JBL Boombox 3 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
31 060 руб.  59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572030
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х32х26
Вес, кг.
9.6

Описание товара Портативная акустика JBL Boombox 3 черный

Привлекательный и прочный портативный динамик для вечеринок может выдержать практически любые условия. Он водонепроницаем и пыленепроницаем, оснащен двумя боковыми защитными кожухами. Линейная металлическая ручка имеет оранжевую силиконовую накладку. Время воспроизведения динамика составляет до 24 часов, поэтому музыка может играть с рассвета до предрассветных часов ночи. Благодаря динамикам, совместимым с JBL PartyBoost, несколько колонок можно соединить вместе для получения объемного звучания. К колонке Boombox 3 можно подключить по беспроводной сети два смартфона или планшета. Таким образом, вы можете воспроизводить музыку с двух устройств, не отключая соединение Bluetooth между ними. Встроенный блок питания гарантирует, что устройства останутся включенными даже во время прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Boombox 3 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Привлекательный и прочный портативный динамик для вечеринок может выдержать практически любые условия. Он водонепроницаем и пыленепроницаем, оснащен двумя боковыми защитными кожухами. Линейная металлическая ручка имеет оранжевую силиконовую накладку. Время воспроизведения динамика составляет до 24 часов, поэтому музыка может играть с рассвета до предрассветных часов ночи. Благодаря динамикам, совместимым с JBL PartyBoost, несколько колонок можно соединить вместе для получения объемного звучания. К колонке Boombox 3 можно подключить по беспроводной сети два смартфона или планшета. Таким образом, вы можете воспроизводить музыку с двух устройств, не отключая соединение Bluetooth между ними. Встроенный блок питания гарантирует, что устройства останутся включенными даже во время прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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