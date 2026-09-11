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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
31 060 руб.
59 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572030
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Описание товара Портативная акустика JBL Boombox 3 черный
Привлекательный и прочный портативный динамик для вечеринок может выдержать практически любые условия. Он водонепроницаем и пыленепроницаем, оснащен двумя боковыми защитными кожухами. Линейная металлическая ручка имеет оранжевую силиконовую накладку. Время воспроизведения динамика составляет до 24 часов, поэтому музыка может играть с рассвета до предрассветных часов ночи. Благодаря динамикам, совместимым с JBL PartyBoost, несколько колонок можно соединить вместе для получения объемного звучания. К колонке Boombox 3 можно подключить по беспроводной сети два смартфона или планшета. Таким образом, вы можете воспроизводить музыку с двух устройств, не отключая соединение Bluetooth между ними. Встроенный блок питания гарантирует, что устройства останутся включенными даже во время прослушивания музыки.
Привлекательный и прочный портативный динамик для вечеринок может выдержать практически любые условия. Он водонепроницаем и пыленепроницаем, оснащен двумя боковыми защитными кожухами. Линейная металлическая ручка имеет оранжевую силиконовую накладку. Время воспроизведения динамика составляет до 24 часов, поэтому музыка может играть с рассвета до предрассветных часов ночи. Благодаря динамикам, совместимым с JBL PartyBoost, несколько колонок можно соединить вместе для получения объемного звучания. К колонке Boombox 3 можно подключить по беспроводной сети два смартфона или планшета. Таким образом, вы можете воспроизводить музыку с двух устройств, не отключая соединение Bluetooth между ними. Встроенный блок питания гарантирует, что устройства останутся включенными даже во время прослушивания музыки.
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