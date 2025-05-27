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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)

35 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 24
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 25
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 26
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 28
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 31
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 32
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 33
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 2
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  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 12
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  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 14
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  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 16
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  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 24
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 25
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 26
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 27
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 28
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 29
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 30
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 31
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 32
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 33
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651343
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)

Портативная акустическая система от Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии, предлагая пользователю мощный и качественный звук. С весом всего 0,9 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на выезде. Оранжевый цвет подчеркивает её уникальность и добавляет яркости в любой интерьер. Акустическая система оснащена тремя динамиками и поддерживает качественное звучание в формате 2.1. В ее конструкции использованы высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм, что обеспечивает насыщенное звучание с чёткими высокими и мощными низкими частотами. С мощностью в 24 Вт колонка способна наполнить звуком даже просторные помещения. Благодаря усовершенствованной версии Bluetooth v5.0 и поддержке Wi-Fi, подключение к различным устройствам становится быстрым и стабильным. Корпус из пластика гарантирует лёгкость конструкции без ущерба для прочности и долговечности устройства. Для удобства управления предусмотрен встроенный дисплей, упрощающий навигацию по настройкам и работе с устройством. Эта портативная акустика от Яндекс не только функциональна, но и эстетически привлекательна, что делает её идеальным выбором для любителей качественного звука и современного дизайна.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
До сих пор не нарадуемся!!!! Вещь!!! Ваще!!!! Всё отлично!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, новый член семьи
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный. Алиса радует. Звук хороший, есть эквалайзер. Заказ прише очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично нет вопросов к товару и продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
купил в подарок, 2 мая дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, работает исправно, всём довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Мераб Х.

Достоинства:


Комментарий:
Создал стереопару, в итоге очень качественное звучание
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анатолий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке с пломбой. Шнур зарядки длинный. Подписки подключены на 60 дней. Настроил быстро. Покупал в подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Калонка супер, сам внешний вид упаковки говорит обо всём, супер! Качество звука на высоте, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег Ц.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка, погромче чем версии дешевле
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Марта М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая калонка! Всем советую, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Третья Яндекс станция у меня, брал на кухню, колонка понравилось, минус конечно, что Яндекс перестал дарить подарки нормальные, мне за покупку вообще бесполезные мили предложили.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакована на первый взгляд все ок , дополню отзыв как подключи . Первое впечатление отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
все приехало целое колонка рабочая и меня все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгения Х.

Достоинства:


Комментарий:
Кайф :) 24 вт самое то для музыки Подсветка тоже очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка оригинальная,пришла хорошо запакованная,с пломбами.Хороший звук, лучше чем в Яндекс Станция,подключили легко
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ахмед из Назрани

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука. И звук, в целом, хороший.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Венера А.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная вещь. Очень и очень нравится. Рада, что купила.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Проблем нет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь. Звук устраивает, для комнаты 20м больше 80% громкости ни разу не включал. Басов хватает. Работает шустро. Управляю пылесосом с помощью Алисы))
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, понятная, создаёт атмосферу. говорит, что камеры в этой модели нет))
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Max p.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя, все работает, пока что.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для моих целей Миди - это самая оптимальная колонка. Звук нормальный, цвета приятные. Единственное не нравится что подсветка в режиме музыки и подсветка в других режимах (свеча, ночник и лава-лампа) не переключаются между друг другом автоматически. То есть чтобы включилась визуализация музыки во время прослушивания, нужно попросить колонку выключить подсветку. Ну и цена немного кусается. Стоила бы 10-12 - была бы идеальной колонкой в линейке Станций.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! И звук и реакция и впечатление!
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анна Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, спасибо, на команды реагирует быстро, звук качественный
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Самый сбалансированный продукт Яндекса в разрезе цена/качество/функциональность
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Красивая. Купила и маме и дочери
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
OLEG T.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка выручалка. Открытие года. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое всё вовремя упаковка хорошая на новый год надеюсь ребёнку понравится и ещё не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, ещё бы подешевле была...
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая малышка, по сравнению с первой разница очень заметна
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Мещерякова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, работает прекрасно, слушается
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
inna s.

Достоинства:


Комментарий:
звук шикарный,колонка супер
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Подключилась, настроилась, рассказывает и поет теперь. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система от Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии, предлагая пользователю мощный и качественный звук. С весом всего 0,9 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на выезде. Оранжевый цвет подчеркивает её уникальность и добавляет яркости в любой интерьер. Акустическая система оснащена тремя динамиками и поддерживает качественное звучание в формате 2.1. В ее конструкции использованы высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм, что обеспечивает насыщенное звучание с чёткими высокими и мощными низкими частотами. С мощностью в 24 Вт колонка способна наполнить звуком даже просторные помещения. Благодаря усовершенствованной версии Bluetooth v5.0 и поддержке Wi-Fi, подключение к различным устройствам становится быстрым и стабильным. Корпус из пластика гарантирует лёгкость конструкции без ущерба для прочности и долговечности устройства. Для удобства управления предусмотрен встроенный дисплей, упрощающий навигацию по настройкам и работе с устройством. Эта портативная акустика от Яндекс не только функциональна, но и эстетически привлекательна, что делает её идеальным выбором для любителей качественного звука и современного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
До сих пор не нарадуемся!!!! Вещь!!! Ваще!!!! Всё отлично!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный вариант, новый член семьи
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный. Алиса радует. Звук хороший, есть эквалайзер. Заказ прише очень быстро.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично нет вопросов к товару и продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
купил в подарок, 2 мая дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, работает исправно, всём довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Мераб Х.

Достоинства:


Комментарий:
Создал стереопару, в итоге очень качественное звучание
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анатолий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке с пломбой. Шнур зарядки длинный. Подписки подключены на 60 дней. Настроил быстро. Покупал в подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Калонка супер, сам внешний вид упаковки говорит обо всём, супер! Качество звука на высоте, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег Ц.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка, погромче чем версии дешевле
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Марта М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая калонка! Всем советую, не пожалеете!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Третья Яндекс станция у меня, брал на кухню, колонка понравилось, минус конечно, что Яндекс перестал дарить подарки нормальные, мне за покупку вообще бесполезные мили предложили.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакована на первый взгляд все ок , дополню отзыв как подключи . Первое впечатление отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
все приехало целое колонка рабочая и меня все устраивает!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгения Х.

Достоинства:


Комментарий:
Кайф :) 24 вт самое то для музыки Подсветка тоже очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонка оригинальная,пришла хорошо запакованная,с пломбами.Хороший звук, лучше чем в Яндекс Станция,подключили легко
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ахмед из Назрани

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука. И звук, в целом, хороший.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Венера А.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная вещь. Очень и очень нравится. Рада, что купила.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Проблем нет. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь. Звук устраивает, для комнаты 20м больше 80% громкости ни разу не включал. Басов хватает. Работает шустро. Управляю пылесосом с помощью Алисы))
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
удобная, понятная, создаёт атмосферу. говорит, что камеры в этой модели нет))
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Max p.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя, все работает, пока что.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для моих целей Миди - это самая оптимальная колонка. Звук нормальный, цвета приятные. Единственное не нравится что подсветка в режиме музыки и подсветка в других режимах (свеча, ночник и лава-лампа) не переключаются между друг другом автоматически. То есть чтобы включилась визуализация музыки во время прослушивания, нужно попросить колонку выключить подсветку. Ну и цена немного кусается. Стоила бы 10-12 - была бы идеальной колонкой в линейке Станций.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! И звук и реакция и впечатление!
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анна Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, спасибо, на команды реагирует быстро, звук качественный
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Самый сбалансированный продукт Яндекса в разрезе цена/качество/функциональность
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Красивая. Купила и маме и дочери
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
OLEG T.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка выручалка. Открытие года. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Руслан Р.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое всё вовремя упаковка хорошая на новый год надеюсь ребёнку понравится и ещё не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная колонка, Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, ещё бы подешевле была...
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая малышка, по сравнению с первой разница очень заметна
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Мещерякова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, работает прекрасно, слушается
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
inna s.

Достоинства:


Комментарий:
звук шикарный,колонка супер
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Подключилась, настроилась, рассказывает и поет теперь. Рекомендую.


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