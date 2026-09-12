Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
синий
Особенности
влагозащита
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.53
Описание товара Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue
Портативная колонка JBL Charge 6 в синем цвете сочетает мощный звук и мобильность, позволяя слушать музыку в разных условиях. Высокая мощность и влагозащита IP68 делают её подходящей для активного отдыха и повседневного использования. Узнайте, какие преимущества скрывает эта компактная акустика.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
синий
Особенности
влагозащита
Звук
1.0
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Тип элементов питания
Li-Ion
Развернуть
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
228.8x98.5x94мм
Страна производитель
Китай
Портативная колонка JBL Charge 6 в синем цвете сочетает мощный звук и мобильность, позволяя слушать музыку в разных условиях. Высокая мощность и влагозащита IP68 делают её подходящей для активного отдыха и повседневного использования. Узнайте, какие преимущества скрывает эта компактная акустика.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка JBL Charge 6 (JBLCHARGE6BLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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