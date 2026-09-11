Портативная акустика JBL Go Essential Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
3
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
71x86x32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
290
Описание товара Портативная акустика JBL Go Essential Red
JBL Go Essential – это очень компактная портативная Bluetooth-колонка, которая позволяет воспроизводить музыку до 5 часов посредством Bluetooth с оригинальным звуком JBL Pro. Водонепроницаемость IPX7 позволяет брать колонку Go Essential с собой куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
3
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
71x86x32
Страна производитель
Китай
JBL Go Essential – это очень компактная портативная Bluetooth-колонка, которая позволяет воспроизводить музыку до 5 часов посредством Bluetooth с оригинальным звуком JBL Pro. Водонепроницаемость IPX7 позволяет брать колонку Go Essential с собой куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Портативная акустика JBL Go Essential Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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