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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый

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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727163
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х7
Вес, г.
350

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый

**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028ORG)** Погрузитесь в мир качественного звука и интеллектуальных возможностей с Яндекс Станцией Лайт 2! Эта компактная колонка станет незаменимым помощником и источником отличного настроения. **Почему стоит выбрать Яндекс Станцию Лайт 2?** * **Яркий дизайн:** коралловый цвет гармонично впишется в любой интерьер и добавит в него нотку яркости. * **Мощный звук:** несмотря на компактные размеры, колонка выдаёт чистый и насыщенный звук мощностью 6 Вт. * **Интеллектуальный помощник:** Алиса поможет вам в повседневных задачах — ответит на вопросы, включит музыку, расскажет сказку, поставит будильник и многое другое. * **Простота использования:** легко подключите Станцию к вашему дому и управляйте ей с помощью голоса или мобильного приложения. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, мощности и интеллекта. Сделайте свою жизнь проще и ярче с Яндекс Станцией!

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90x64x90 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028ORG)** Погрузитесь в мир качественного звука и интеллектуальных возможностей с Яндекс Станцией Лайт 2! Эта компактная колонка станет незаменимым помощником и источником отличного настроения. **Почему стоит выбрать Яндекс Станцию Лайт 2?** * **Яркий дизайн:** коралловый цвет гармонично впишется в любой интерьер и добавит в него нотку яркости. * **Мощный звук:** несмотря на компактные размеры, колонка выдаёт чистый и насыщенный звук мощностью 6 Вт. * **Интеллектуальный помощник:** Алиса поможет вам в повседневных задачах — ответит на вопросы, включит музыку, расскажет сказку, поставит будильник и многое другое. * **Простота использования:** легко подключите Станцию к вашему дому и управляйте ей с помощью голоса или мобильного приложения. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, мощности и интеллекта. Сделайте свою жизнь проще и ярче с Яндекс Станцией!
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Доставка
Отзывы


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