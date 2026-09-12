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Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый

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Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 10
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 11
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 12
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 13
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 14
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 15
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 16
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 17
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 18
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 19
Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
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  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 2
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 3
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  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 5
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 6
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 7
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 8
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 9
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 10
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 11
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 12
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 13
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 14
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 15
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 16
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 17
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 18
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 19
  • Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681165
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
850
Время работы, ч
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
320

Описание товара Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый

Наслаждайтесь масштабным звуком JBL Pro в любом месте. Яркая и красочная ультрапортативная колонка JBL Go 4 с технологией Bluetooth помещается на ладони, обеспечивая чистый и громкий звук JBL Pro с насыщенными и дерзкими басами. Благодаря модернизированной встроенной петле ее легко взять с собой куда угодно, а разнообразие цветовых решений означает, что вы можете выбрать гамму в своем стиле. Кроме того, колонка имеет защиту от воды и пыли, поэтому ей комфортно на улице. А благодаря времени воспроизведения до 7 часов гарантирует веселье в развлекательной поездке или во время вечернего отдыха под звездами. Для стереозвука используйте две Go 4 или для еще более масштабного звучания подключите несколько колонок JBL с поддержкой Auracast по беспроводной сети. Выходите на более высокий уровень и идите за музыкой куда угодно.

Отзывы о товаре Портативная акустическая система JBL GO 4 - белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
850
Время работы, ч
7
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь масштабным звуком JBL Pro в любом месте. Яркая и красочная ультрапортативная колонка JBL Go 4 с технологией Bluetooth помещается на ладони, обеспечивая чистый и громкий звук JBL Pro с насыщенными и дерзкими басами. Благодаря модернизированной встроенной петле ее легко взять с собой куда угодно, а разнообразие цветовых решений означает, что вы можете выбрать гамму в своем стиле. Кроме того, колонка имеет защиту от воды и пыли, поэтому ей комфортно на улице. А благодаря времени воспроизведения до 7 часов гарантирует веселье в развлекательной поездке или во время вечернего отдыха под звездами. Для стереозвука используйте две Go 4 или для еще более масштабного звучания подключите несколько колонок JBL с поддержкой Auracast по беспроводной сети. Выходите на более высокий уровень и идите за музыкой куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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