Портативная акустика Creative Muvo Play Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Creative Muvo Play Black
Портативная акустика Creative — это стильное и функциональное устройство, обеспечивающее качественное звучание в компактном формате. Этот черный динамик весом всего 0,36 кг легко взять с собой в дорогу, на прогулку или на пикник. С максимальной мощностью в 10 Вт и монофоническим звуком вы сможете наслаждаться любимой музыкой где угодно. Эта колонка оснащена аккумулятором емкостью 2000 мА·ч, который гарантирует до 10 часов непрерывного звучания, что позволяет слушать музыку весь день без подзарядки. Зарядка осуществляется от аккумулятора, что делает устройство еще более удобным в использовании. Корпус, выполненный из прочного пластика, обеспечивает надежность и долговечность акустики, а стильный черный цвет делает её универсальным аксессуаром для любого интерьера или стиля. Беспроводная связь через Bluetooth позволяет легко подключаться к различным устройствам, будь то смартфон, планшет или ноутбук. С уровнем сигнала на уровне 75 дБ колонка обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Простое и интуитивно понятное управление делает эксплуатацию устройства комфортной и приятной. Возможности Creative помогут вам создавать атмосферу для любых мероприятий и просто наслаждаться отличной музыкой везде, где бы вы ни находились.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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