Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена встроенным голосовым помощником «Алиса» и нейросетью YandexGPT. Устройство выполнено в пластиковом корпусе розового цвета с матовой поверхностью. Колонка Яндекс Станция Лайт 2 (без часов) оснащена одним динамиком мощностью 6 Вт. Он воспроизводит звук в частотном диапазоне от 130 Гц до 20000 Г – этого достаточно для качественной передачи речи, музыки и другого аудиоконтента. Колонкой можно управлять посредством голосовых команд – для этого нужно обратиться к Алисе по имени. Также можно использовать блок управления с сенсорными кнопками. Он находится на верхней панели устройства. Колонка работает от электрической сети. Голосовой ассистент распознает настроение пользователя и отвечает ему с соответствующей интонацией. Алиса может включить музыкальный трек или подкаст, поставить будильник и т.д. Она запоминает предпочтения пользователя и воспроизводит контент согласно им. Благодаря приложению «Дом с Алисой» можно управлять устройством со смартфона. Подключение беспроводное – через Wi-Fi, Bluetooth либо Matter. Функция TWS позволяет объединять две колонки в стереопару. Благодаря этому модель можно использовать в качестве радионяни.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028PNK) розовый