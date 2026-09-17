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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый

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Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 1
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 2
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 3
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 4
Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741519
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Характеристики

Бренд
Sber
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х9
Вес, г.
310

Описание товара Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый

Портативная акустика Sber в ярком жёлтом корпусе — компактное устройство для воспроизведения моно-звука мощностью 5 Вт. Вес всего 0,193 кг позволяет без труда перемещать колонку, а один динамик обеспечивает простую и удобную конструкцию. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.0, поэтому легко подключается к совместимым устройствам по беспроводной связи. Для разных сценариев прослушивания предусмотрены разъём для наушников и слот для карт памяти. Встроенный дисплей делает управление более наглядным. Корпус выполнен из металла и пластика, питание осуществляется от сети.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250Y Электрический желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sber
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
желтый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
95x95x57мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sber в ярком жёлтом корпусе — компактное устройство для воспроизведения моно-звука мощностью 5 Вт. Вес всего 0,193 кг позволяет без труда перемещать колонку, а один динамик обеспечивает простую и удобную конструкцию. Модель поддерживает Bluetooth версии 5.0, поэтому легко подключается к совместимым устройствам по беспроводной связи. Для разных сценариев прослушивания предусмотрены разъём для наушников и слот для карт памяти. Встроенный дисплей делает управление более наглядным. Корпус выполнен из металла и пластика, питание осуществляется от сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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