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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL

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Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 1
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 2
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 3
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 4
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 5
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 6
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 7
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 8
Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
6
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 1
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 2
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 3
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 4
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 5
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 6
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 7
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 8
  • Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680175
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
NFC, влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
6
Количество полос AC
2
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
73x103x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL

Благодаря поддержке технологий Xiaomi Hyper OS Connect, Bluetooth 5.3 и NFC, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Пользователи могут легко подключить два смартфона одновременно или объединить до 8 колонок для создания обширной аудиосистемы. Это делает колонку отличным выбором для вечеринок и мероприятий на открытом воздухе.С аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini способен работать до 11 часов без подзарядки, что позволяет наслаждаться любимой музыкой практически весь день. Прочный корпус с защитой от влаги IP67 и RGB-подсветка создают уникальный внешний вид и добавляют атмосферности при использовании колонки в темное время суток.

Отзывы о товаре Портативная акустика Xiaomi Bluetooth Speaker Mini QBH4274GL




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
NFC, влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
6
Количество полос AC
2
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
73x103x73
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря поддержке технологий Xiaomi Hyper OS Connect, Bluetooth 5.3 и NFC, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini обеспечивает стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Пользователи могут легко подключить два смартфона одновременно или объединить до 8 колонок для создания обширной аудиосистемы. Это делает колонку отличным выбором для вечеринок и мероприятий на открытом воздухе.С аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini способен работать до 11 часов без подзарядки, что позволяет наслаждаться любимой музыкой практически весь день. Прочный корпус с защитой от влаги IP67 и RGB-подсветка создают уникальный внешний вид и добавляют атмосферности при использовании колонки в темное время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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