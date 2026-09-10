Портативная акустика JBL Clip 4 blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 blue
Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей музыки, которые постоянно находятся в движении. Эта компактная колонка весом всего 0,239 кг легко помещается в сумку или рюкзак, делая её идеальным выбором для путешествий, прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Оснащенная мощным аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, акустика обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения музыки, что позволяет наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости подзарядки. С мощностью в 5 Вт и качественным моно звуком, устройство гарантирует ясные и насыщенные аудиовпечатления. Благодаря беспроводной связи по Bluetooth, эта колонка легко подключается к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Корпус колонки выполнен из прочного металла и пластика, что обеспечивает её надежность и долговечность. Яркий синий цвет придаёт устройству современный и стильный вид, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. С одним динамиком и одно- полосной акустической системой, колонка демонстрирует отличное соотношение сигнал/шум в 85 дБ, позволяющее наслаждаться чистым и выразительным звуком. JBL — это бренд, известный своим качеством и инновациями в мире аудиотехники, и эта портативная колонка не является исключением. Она станет отличным дополнением для всех, кто ценит свободу и качество звучания, где бы они ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 blue