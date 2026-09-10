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Портативная акустика JBL Clip 4 blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Clip 4 blue

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Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 4 blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459543
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86,3х134,5х46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
317

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 blue

Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей музыки, которые постоянно находятся в движении. Эта компактная колонка весом всего 0,239 кг легко помещается в сумку или рюкзак, делая её идеальным выбором для путешествий, прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Оснащенная мощным аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, акустика обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения музыки, что позволяет наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости подзарядки. С мощностью в 5 Вт и качественным моно звуком, устройство гарантирует ясные и насыщенные аудиовпечатления. Благодаря беспроводной связи по Bluetooth, эта колонка легко подключается к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Корпус колонки выполнен из прочного металла и пластика, что обеспечивает её надежность и долговечность. Яркий синий цвет придаёт устройству современный и стильный вид, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. С одним динамиком и одно- полосной акустической системой, колонка демонстрирует отличное соотношение сигнал/шум в 85 дБ, позволяющее наслаждаться чистым и выразительным звуком. JBL — это бренд, известный своим качеством и инновациями в мире аудиотехники, и эта портативная колонка не является исключением. Она станет отличным дополнением для всех, кто ценит свободу и качество звучания, где бы они ни находились.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86,3х134,5х46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей музыки, которые постоянно находятся в движении. Эта компактная колонка весом всего 0,239 кг легко помещается в сумку или рюкзак, делая её идеальным выбором для путешествий, прогулок и вечеринок на свежем воздухе. Оснащенная мощным аккумулятором емкостью 1000 мА·ч, акустика обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения музыки, что позволяет наслаждаться любимыми треками в течение всего дня без необходимости подзарядки. С мощностью в 5 Вт и качественным моно звуком, устройство гарантирует ясные и насыщенные аудиовпечатления. Благодаря беспроводной связи по Bluetooth, эта колонка легко подключается к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Корпус колонки выполнен из прочного металла и пластика, что обеспечивает её надежность и долговечность. Яркий синий цвет придаёт устройству современный и стильный вид, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством интуитивно понятно и удобно. С одним динамиком и одно- полосной акустической системой, колонка демонстрирует отличное соотношение сигнал/шум в 85 дБ, позволяющее наслаждаться чистым и выразительным звуком. JBL — это бренд, известный своим качеством и инновациями в мире аудиотехники, и эта портативная колонка не является исключением. Она станет отличным дополнением для всех, кто ценит свободу и качество звучания, где бы они ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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