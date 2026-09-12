Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж
Ультрапортативная акустическая система JBL Clip 5 с технологией Bluetooth достаточно компактная, чтобы удерживать ее в одной руке, но не судите по размеру. Она достаточно мощная для своего размера. Размер широкого, полностью интегрированного карабина позволяет крепить его практически к чему угодно. Мощный излучатель и пассивный радиатор обеспечивают более громкий звук JBL Pro и глубокие басы. Одного заряда хватает почти на 12 часов воспроизведения и даже больше, если включена функция Playtime Boost. Снаружи колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67, поэтому ее можно смело брать с собой в поход или кемпинг. Свяжите две Clip 5 вместе для стереозвучания или мгновенно подключите их к нескольким колонкам с поддержкой JBL Auracast для еще более масштабного звучания в большом пространстве. Кроме того, акустическая система доступна в различных цветах, поэтому вы обязательно найдете вариант на свой вкус. С JBL Clip 5 каждый день — приключение.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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