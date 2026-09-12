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Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED

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Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 5
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 6
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 7
Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 5
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 6
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 7
  • Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675272
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
красный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
390

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED

JBL Clip 5 Red (JBLCLIP5RED) — это ультрапортативная беспроводная колонка нового поколения в ярко-красном цвете, созданная для любителей активного образа жизни. Она сочетает компактный размер, обновленный прочный карабин и фирменный мощный звук JBL Pro Sound с глубокими басами.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 5 Red JBLCLIP5RED




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
красный
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Clip 5 Red (JBLCLIP5RED) — это ультрапортативная беспроводная колонка нового поколения в ярко-красном цвете, созданная для любителей активного образа жизни. Она сочетает компактный размер, обновленный прочный карабин и фирменный мощный звук JBL Pro Sound с глубокими басами.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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