Портативная акустика JBL CLIP 5 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL CLIP 5 черный
Портативная акустика JBL сочетает в себе компактность и мощное звучание, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в любом месте. С весом всего 0,285 кг и стильным черным корпусом из прочного пластика, эта колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях и повседневной жизни. Благодаря выходной мощности 7 Вт и монофоническому звуку, устройство обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Одного заряда аккумулятора емкостью 1400 мА·ч хватит на 12 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости подзарядки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что обеспечивает стабильную передачу звука и большой радиус действия. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора, а наличие USB-порта делает зарядку удобной и быстрой. Стильный черный дизайн и отличные эксплуатационные характеристики делают эту портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует четкость и глубину звучания ваших треков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Довольны звуком! Можно брать смело на спортплощадки, потянет с лихвой Случайно было выявлено что может подключаться к двум устройствам сразу (ноут и телефон) Короче топ :) берите, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь, звук громкий, чистый, заряда хватает на долго. Оригинал 100%.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер,долбит хорошо, сосед оценил частоту баса ему понравилось)))) попросил артикул,на вододонепроницаемость ещё не проверял,доставка быстрая 1.5 дней) В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ РЕКОМЕНДУЮ ДАННЫЙ МАГАЗИН И ЭТУ КОЛОНКУИ
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление, нормальное. Единственное на упаковке была надпись маркером и наклейку еле отодрали. Брали ребенку на подарок, от деда мороза. Маркер так и не удалось убрать.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто бомба! Я такого звучания из такой маленькой колонки не ожидал. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, к приложению цепляется, для своих размеров замечательный звук!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший звук оригинал. синхронизируются с другими jbl. в приложении находит колонку.
Достоинства:
Комментарий:
колонка оригинал звучание шикарное рекомендую к покупке продавцу спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка в приятном цвете, оригинал, удобно пристегивается, приятная по текстуре. По звуку очень неплохо для такой небольшой колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка! Подарила мужу на день рождения он доволен!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Компактная, но звучит просто супер — громкая, чистый звук и хорошие басы для такого маленького размера. Брала чёрную — выглядит стильно и универсально, подходит под всё. Удобно брать с собой в дорогу или на прогулку, батарея держит долго, Bluetooth подключается без проблем. Полностью довольна покупкой, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены то, что нужно. Ожидал меньшего, но по факту покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,заказал уже вторую такую чтобы можно было слушать в стерео режиме, заряд держит полных два дня рабочих с 8 до 17.00
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка , качество звука огонь , взял две и наслаждаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Оригинал. В приложении всё отразилось, серийник определён. JBL, есть JBL Малютка играет на отлично, приятно удивлен.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление исключительно положительные! Эта фирма всегда славилась своим качеством, и в этот раз все так же на высшем уровне. Однозначно стоит своих денег)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок! Папе понравилось! Отличная вещь)
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная, оригинал. Приобретением доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Чудесная колонка. Взял её для дома и отдыха. Сейчас на берегу Черного моря, звучание потрясающее. Единственное, она не защищена от влаги, особенно разьем для зарядного устройства. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто бомба !! Маленькая удобная в использовании и самое главное качество звука на высоте . Купил дочери , осталась очень довольна. Продавца рекомендую ! Доставлена быстро и лучшем виде . Одно пожелание , подешевле бы .
Достоинства:
Комментарий:
Это оригинал. Колонок JBL у нас много, от маленьких до огромных. Эту купили сыну 8 лет, для улицы. Для своего размера громкая, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное звучание, оригинал. Подсоединил к программе управления звуком JBL без проблем. Звук, бас!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, звук потрясающий, действительно оригинальная, качество звука шикарное не ожидал. Рекомендую всем брать только оригинал. Большое спасибо породовцу .
Достоинства:
Комментарий:
Купила сыну на день рождения, он очень доволен, такая малышка, но звук потрясающий
Достоинства:
Комментарий:
супер... огонь... звук спасибо продавцу и доставке. Оригинальная пломба все со всем совместимо.Рекомендую! С третьего раза купил четкую вещь. до того купил футляр. продавец колонки честный продавец. а к звуку и музыке я отношусь ой как придирчиво! так держать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, хватает полного заряда на катку в горах. Полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Пришел на день раньше. Покупкой доволен. Упакован отлично. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная топовая колонка бренди JBL оригинал, качество звука на высоте, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Просто офигенная акустика, берите смело, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Очередная итерация модели колонки от JBL. В целом, все как всегда, но чуть громче и чуть крепче предыдущих моделей. По доставке и продавцу все тоже ок.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL CLIP 5 черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Довольны звуком! Можно брать смело на спортплощадки, потянет с лихвой Случайно было выявлено что может подключаться к двум устройствам сразу (ноут и телефон) Короче топ :) берите, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь, звук громкий, чистый, заряда хватает на долго. Оригинал 100%.
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер,долбит хорошо, сосед оценил частоту баса ему понравилось)))) попросил артикул,на вододонепроницаемость ещё не проверял,доставка быстрая 1.5 дней) В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ РЕКОМЕНДУЮ ДАННЫЙ МАГАЗИН И ЭТУ КОЛОНКУИ
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление, нормальное. Единственное на упаковке была надпись маркером и наклейку еле отодрали. Брали ребенку на подарок, от деда мороза. Маркер так и не удалось убрать.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто бомба! Я такого звучания из такой маленькой колонки не ожидал. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, к приложению цепляется, для своих размеров замечательный звук!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший звук оригинал. синхронизируются с другими jbl. в приложении находит колонку.
Достоинства:
Комментарий:
колонка оригинал звучание шикарное рекомендую к покупке продавцу спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка в приятном цвете, оригинал, удобно пристегивается, приятная по текстуре. По звуку очень неплохо для такой небольшой колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка! Подарила мужу на день рождения он доволен!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Компактная, но звучит просто супер — громкая, чистый звук и хорошие басы для такого маленького размера. Брала чёрную — выглядит стильно и универсально, подходит под всё. Удобно брать с собой в дорогу или на прогулку, батарея держит долго, Bluetooth подключается без проблем. Полностью довольна покупкой, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены то, что нужно. Ожидал меньшего, но по факту покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,заказал уже вторую такую чтобы можно было слушать в стерео режиме, заряд держит полных два дня рабочих с 8 до 17.00
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка , качество звука огонь , взял две и наслаждаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Оригинал. В приложении всё отразилось, серийник определён. JBL, есть JBL Малютка играет на отлично, приятно удивлен.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление исключительно положительные! Эта фирма всегда славилась своим качеством, и в этот раз все так же на высшем уровне. Однозначно стоит своих денег)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок! Папе понравилось! Отличная вещь)
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная, оригинал. Приобретением доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Чудесная колонка. Взял её для дома и отдыха. Сейчас на берегу Черного моря, звучание потрясающее. Единственное, она не защищена от влаги, особенно разьем для зарядного устройства. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто бомба !! Маленькая удобная в использовании и самое главное качество звука на высоте . Купил дочери , осталась очень довольна. Продавца рекомендую ! Доставлена быстро и лучшем виде . Одно пожелание , подешевле бы .
Достоинства:
Комментарий:
Это оригинал. Колонок JBL у нас много, от маленьких до огромных. Эту купили сыну 8 лет, для улицы. Для своего размера громкая, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное звучание, оригинал. Подсоединил к программе управления звуком JBL без проблем. Звук, бас!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, звук потрясающий, действительно оригинальная, качество звука шикарное не ожидал. Рекомендую всем брать только оригинал. Большое спасибо породовцу .
Достоинства:
Комментарий:
Купила сыну на день рождения, он очень доволен, такая малышка, но звук потрясающий
Достоинства:
Комментарий:
супер... огонь... звук спасибо продавцу и доставке. Оригинальная пломба все со всем совместимо.Рекомендую! С третьего раза купил четкую вещь. до того купил футляр. продавец колонки честный продавец. а к звуку и музыке я отношусь ой как придирчиво! так держать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, хватает полного заряда на катку в горах. Полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Пришел на день раньше. Покупкой доволен. Упакован отлично. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная топовая колонка бренди JBL оригинал, качество звука на высоте, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Просто офигенная акустика, берите смело, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Очередная итерация модели колонки от JBL. В целом, все как всегда, но чуть громче и чуть крепче предыдущих моделей. По доставке и продавцу все тоже ок.