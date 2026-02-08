Портативная акустика JBL Clip 4 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 белый
Портативная акустика JBL — идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и надежное устройство для прослушивания музыки в любом месте. Эта стильная колонка, выполненная в белом цвете, обладает рядом впечатляющих характеристик. С мощностью 5 Вт и монофоническим звуком, она создает чистое и насыщенное звучание, способное удовлетворить даже взыскательного слушателя. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 часов беспрерывного воспроизведения, что делает эту колонку отличным спутником для длительных прогулок или вечеринок на природе. Вес устройства составляет всего 0,239 кг, что делает его весьма удобным для транспортировки и переноски. Один динамик отвечает за качественное воспроизведение звука, а соотношение сигнал/шум составляет 85 дБ, что гарантирует громкость и чистоту звука без искажений. Корпус, выполненный из прочного пластика, защищает внутренние компоненты, а беспроводная связь Bluetooth позволяет легко и быстро подключать колонку к различным устройствам. Наличие USB порта расширяет функциональные возможности, позволяя воспроизводить музыку с различных носителей. Портативная колонка JBL не оснащена дисплеем, однако это никак не влияет на ее основное предназначение — дарить качественный звук и незаменимое удобство использования. Этот продукт от JBL станет отличным подарком для любителей музыки и ценителей портативных решений.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Бомбический звук и удобство использования, точно оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
заказывала в подарок мужу, очень понравилась, звучание супер! компактная, прикольная колонка, спасибо! пришла целая, вовремя, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось звучание, для такой малышки просто супер! Цвет насыщенный красный, удобный карабин для крепления, можно брать с собой на прогулку) покупкой очень довольна, продавца рекомендую! Доставка быстрая, раньше на один день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная колонка. Звук великолепный. Заряд держит долго. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился приложение подключилось пока всё корректно работает надо тестить дальше
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная колонка стоит всё свои деньги ожидание были намного хуже но одна из лучших колонок
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная колоночка, звук топчик, ну что же еще можно сказать за джебло? аплодисменты и овации! качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, подключается стереопарой, подключается к оригинальному приложению jbl
Достоинства:
Комментарий:
классная,компактная. теперь всегда с нами на природе ) очень громкая малышка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка, удобна в использовании, компактная, громкая, чистый звук давно её хотела
Достоинства:
Комментарий:
Купила в эту колонку и в и в dns сравнила и звук и качество и в общем вся колонка- идентично ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка за свой ценник, очень доволен звучанием, материалы хорошие, приложение удобное. Всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, да удаленький! Меня очень радует качеством звука!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Доставка быстрая, качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, даже на тихом режиме слышно из другой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто офигенская играет знатно не смотря на размер,качество огонь Благодарю за качественную работу и звучание музыки
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрев у других как определять оригинал, вроде все сходится, кроме одного, я эмблему не увидел которая словно как водяной знак светится под определённым углом. А так прогамма от JBL запускается автономно сразу как только вкл блютуз(там можно настраивать колонку,устанавливать диапазоны и тд) , думаю больше на оригинал похож, либо с одного завода выходят эндетичная копия. Звук отличный, телефон не передает полного звука, но я попробовал хоть что то заснять
Достоинства:
Комментарий:
Колонка топ, по качеству никаких претензий до сих пор, басы чистые, очень довольны портативностью и звуком
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. Упаковка пришла новая, никто не вкрывал до меня, что порадовало. Подарком человек доволен. Оригинал, всё честно, серийник бьётся на оф сайте JBL. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, брали на подарок, для своих размеров это нечто
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, чистый звук с хорошими басами Водонепроницаемость Работает до 20 часов на одном заряде Удобный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок преподавателю по хореографии. работает замечательно. малышка, почти ничего не весит, а звучит довольно громко.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок. Очень классная вещь. Звук четкий, громкий. Все остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
обожаю колонки и наушники этой фирмы, звук чистый, громкий , долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь! Звук чистый мощная для своего размера. Очень довольна. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
берёшь в руки и чувствуешь - взял вещь, батареи хватает на день при 50% громкости, можно делать пару через ауракаст без подключения через фирменное приложение, просто нажать на колонке кнопку, при этом автоматически подключается. опробовал при сплаве на Сапе, капли держит. НО блютуз \"отваливается\" от второй колонки на 10 метрах, просто с телефоном держит около 25 метров. карабином можно зацепиться почти за все) нет индикации заряда акумулятора, 100-20% горит белый светодиод, 20 и менее горит красный светодиод, точный процент можно посмотреть только через приложение
Достоинства:
Комментарий:
Одно из лучших приобретений 2024 года Флагман на любой вечеринке Сделает классную тусовку даже из унылых посиделок
Достоинства:
Комментарий:
оригинал 100%. Звук и качество материалов от JBL на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, звук прекрасный модель стильная и удобный карабин
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка , для такого размера звук просто бомбический!!! Это оригинальная JBL купите не прогадаете. Упаковано в оригинальную картонную коробочку. При подключении предлагает скачать приложение , но это приложение именно для подключения двух колонок в один звук.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая колонка, в общем то это одна из лучших небольших колонок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё огонь! работает, оригинал. Уже полгода в деле. Купил 3 штуки, по подругам!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная Clip 5 по сравнению со старенькой JBL Clip 2 Звук мощный и заполняющий пространство Визуально очень хорошего качества материалы и приятный дизайн Потрясающий оттенок светло серого цвета
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, отличный громкий и четкий звук, неплохо держит заряд. Не стерео. Определилась приложением на телефоне и обновилась, сталбыть оригинал. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, хорошо звучит, долго держит аккум. Легко подключается, удобная клипса
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для прослушивания музыки и подкастов на работе, приятный звук, отзывчивый эквалайзер.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 белый
Достоинства:
Комментарий:
Бомбический звук и удобство использования, точно оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
заказывала в подарок мужу, очень понравилась, звучание супер! компактная, прикольная колонка, спасибо! пришла целая, вовремя, всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось звучание, для такой малышки просто супер! Цвет насыщенный красный, удобный карабин для крепления, можно брать с собой на прогулку) покупкой очень довольна, продавца рекомендую! Доставка быстрая, раньше на один день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оригинальная колонка. Звук великолепный. Заряд держит долго. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился приложение подключилось пока всё корректно работает надо тестить дальше
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная колонка стоит всё свои деньги ожидание были намного хуже но одна из лучших колонок
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная колоночка, звук топчик, ну что же еще можно сказать за джебло? аплодисменты и овации! качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, подключается стереопарой, подключается к оригинальному приложению jbl
Достоинства:
Комментарий:
классная,компактная. теперь всегда с нами на природе ) очень громкая малышка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка, удобна в использовании, компактная, громкая, чистый звук давно её хотела
Достоинства:
Комментарий:
Купила в эту колонку и в и в dns сравнила и звук и качество и в общем вся колонка- идентично ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка за свой ценник, очень доволен звучанием, материалы хорошие, приложение удобное. Всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, да удаленький! Меня очень радует качеством звука!!!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Доставка быстрая, качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, даже на тихом режиме слышно из другой комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто офигенская играет знатно не смотря на размер,качество огонь Благодарю за качественную работу и звучание музыки
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрев у других как определять оригинал, вроде все сходится, кроме одного, я эмблему не увидел которая словно как водяной знак светится под определённым углом. А так прогамма от JBL запускается автономно сразу как только вкл блютуз(там можно настраивать колонку,устанавливать диапазоны и тд) , думаю больше на оригинал похож, либо с одного завода выходят эндетичная копия. Звук отличный, телефон не передает полного звука, но я попробовал хоть что то заснять
Достоинства:
Комментарий:
Колонка топ, по качеству никаких претензий до сих пор, басы чистые, очень довольны портативностью и звуком
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок. Упаковка пришла новая, никто не вкрывал до меня, что порадовало. Подарком человек доволен. Оригинал, всё честно, серийник бьётся на оф сайте JBL. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, брали на подарок, для своих размеров это нечто
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, чистый звук с хорошими басами Водонепроницаемость Работает до 20 часов на одном заряде Удобный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок преподавателю по хореографии. работает замечательно. малышка, почти ничего не весит, а звучит довольно громко.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок. Очень классная вещь. Звук четкий, громкий. Все остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
обожаю колонки и наушники этой фирмы, звук чистый, громкий , долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Колонка огонь! Звук чистый мощная для своего размера. Очень довольна. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
берёшь в руки и чувствуешь - взял вещь, батареи хватает на день при 50% громкости, можно делать пару через ауракаст без подключения через фирменное приложение, просто нажать на колонке кнопку, при этом автоматически подключается. опробовал при сплаве на Сапе, капли держит. НО блютуз \"отваливается\" от второй колонки на 10 метрах, просто с телефоном держит около 25 метров. карабином можно зацепиться почти за все) нет индикации заряда акумулятора, 100-20% горит белый светодиод, 20 и менее горит красный светодиод, точный процент можно посмотреть только через приложение
Достоинства:
Комментарий:
Одно из лучших приобретений 2024 года Флагман на любой вечеринке Сделает классную тусовку даже из унылых посиделок
Достоинства:
Комментарий:
оригинал 100%. Звук и качество материалов от JBL на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, звук прекрасный модель стильная и удобный карабин
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка , для такого размера звук просто бомбический!!! Это оригинальная JBL купите не прогадаете. Упаковано в оригинальную картонную коробочку. При подключении предлагает скачать приложение , но это приложение именно для подключения двух колонок в один звук.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая колонка, в общем то это одна из лучших небольших колонок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё огонь! работает, оригинал. Уже полгода в деле. Купил 3 штуки, по подругам!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная Clip 5 по сравнению со старенькой JBL Clip 2 Звук мощный и заполняющий пространство Визуально очень хорошего качества материалы и приятный дизайн Потрясающий оттенок светло серого цвета
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, отличный громкий и четкий звук, неплохо держит заряд. Не стерео. Определилась приложением на телефоне и обновилась, сталбыть оригинал. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, хорошо звучит, долго держит аккум. Легко подключается, удобная клипса
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел для прослушивания музыки и подкастов на работе, приятный звук, отзывчивый эквалайзер.