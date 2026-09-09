Портативная акустика Sven PS-485 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-485 черный
Может ли акустика обладать отличным звуком, иметь разноцветную подсветку, встроенный эквалайзер, возможность беспроводного подключения к источнику звука и при этом быть портативной? Может, если это портативная система SVEN PS-485! Модель обладает всеми преимуществами, к которым уже привыкли покупатели акустики SVEN: отличный звук с глубоким басом благодаря фазоинверторам, подключение по Bluetooth к источнику звука, встроенный FM-тюнер, слоты для USB flash и microSD card памяти, удобный LED-дисплей и эквалайзер. Разноцветная подсветка работает в нескольких режимах – выбирайте тот, который вам нравится. Ко всему этому в SVEN PS-485 есть гнездо для подключения микрофона с функцией «эхо». То есть теперь, отправляясь на природу, вы не только можете взять с собой любимую музыку, но и спеть вместе с друзьями как в настоящем караоке-клубе! При своих внушительных габаритах и футуристичном внешнем виде портативная акустика довольно легкая – всего 2,5 кг. В комплекте SVEN PS-485 имеет удобный ремень для переноски, так что взять ее с собой в поход или на прогулку не составит проблем.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитПортативная акустика SmartBuy Z1, 4.1, 74Вт SBS-970
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-485 черный