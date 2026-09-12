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Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink

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Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 5
Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 5
  • Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702039
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86 x 135 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
390

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink

JBL представляет стильную и компактную портативную акустику, идеально подходящую для использования в любом месте. Благодаря весу всего 0,26 кг, эту колонку легко брать с собой в дорогу. Мощность 7 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, а моно аудиосистема с 45 мм ВЧ-динамиком делает её идеальной для прослушивания любимой музыки. Оборудована аккумулятором ёмкостью 1400 мА·ч, эта колонка способна работать до 12 часов без необходимости подзарядки. Встроенный Li-Ion аккумулятор надежно поддерживает её работу, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает быстроту и простоту подключения к различным устройствам. Этот яркий розовый гаджет отлично впишется в стиль своего владельца, сочетая в себе прочность металла и легкость пластика. Даже при такой компактности, колонка обладает высокой функциональностью и чистотой воспроизводимого звука без необходимости использования линейного AUX входа. Портативная колонка от JBL станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или домашних вечеринках, добавляя ритма и хорошего настроения в любую ситуацию.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 5 (JBLCLIP5PINK) Pink




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
7
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86 x 135 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
JBL представляет стильную и компактную портативную акустику, идеально подходящую для использования в любом месте. Благодаря весу всего 0,26 кг, эту колонку легко брать с собой в дорогу. Мощность 7 Вт обеспечивает чистый и насыщенный звук, а моно аудиосистема с 45 мм ВЧ-динамиком делает её идеальной для прослушивания любимой музыки. Оборудована аккумулятором ёмкостью 1400 мА·ч, эта колонка способна работать до 12 часов без необходимости подзарядки. Встроенный Li-Ion аккумулятор надежно поддерживает её работу, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает быстроту и простоту подключения к различным устройствам. Этот яркий розовый гаджет отлично впишется в стиль своего владельца, сочетая в себе прочность металла и легкость пластика. Даже при такой компактности, колонка обладает высокой функциональностью и чистотой воспроизводимого звука без необходимости использования линейного AUX входа. Портативная колонка от JBL станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или домашних вечеринках, добавляя ритма и хорошего настроения в любую ситуацию.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
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Отзывы


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