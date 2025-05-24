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Портативная акустика JBL GO 3 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL GO 3 White

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Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 1
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 2
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 3
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 4
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 5
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 6
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 7
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 6
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 7
  • Портативная акустика JBL GO 3 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423075
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
Bluetooth
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
88х75х41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 White

В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. В ультракомпактном стильном корпусе JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 3 White

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась колонка. Надо брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная колонка! Однозначно стоит взять
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Все работает ) покупала на кухню
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
чистый качественный звук, упаковка и доставка без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление просто вау, музыка по другому воспринимается, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Пётр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, стильная колоночка с прекрасным исполнением
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Валерий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не колона а мечта,звук на чистейший
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз коробку вскрывала дома ( на видео) , очень обидно было увидеть чёрный так как специально переплачивала за цвет
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
не решился покупать дешевле без знака оригинального товара. Кому там звук не нравится, всё с ним нормально.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень красивая и стильная , звук неплохой
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Элина П.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка превзошла все мои ожидания
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Одни плюсы. Звук на высоте!! Удобные переключатели
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Играмудин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, великолепная вещь, взял бы ещё одну, если бы было куда ставить)))
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
марат к.

Достоинства:


Комментарий:
очень добротная техника, звук просто бомба.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотели себе эту колонку. Приобрели. Очень довольны. Очень стильная вещь. Звук на хорошем уровне. К приложению подключается только через VPN. Возможно заблокировали для РФ. Товар пришел в полном комплекте. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонку брали на подарок, превзошла все ожидания, очень Крутая Звук достойный, настраивается Громкость хорошая Теперь тоже такую хочу))



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
Bluetooth
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
88х75х41
Страна производитель
Китай
Описание
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. В ультракомпактном стильном корпусе JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась колонка. Надо брать.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная колонка! Однозначно стоит взять
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Все работает ) покупала на кухню
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
чистый качественный звук, упаковка и доставка без дефектов
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление просто вау, музыка по другому воспринимается, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Пётр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, стильная колоночка с прекрасным исполнением
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Валерий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не колона а мечта,звук на чистейший
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз коробку вскрывала дома ( на видео) , очень обидно было увидеть чёрный так как специально переплачивала за цвет
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
не решился покупать дешевле без знака оригинального товара. Кому там звук не нравится, всё с ним нормально.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень красивая и стильная , звук неплохой
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Элина П.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка превзошла все мои ожидания
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Одни плюсы. Звук на высоте!! Удобные переключатели
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Играмудин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, великолепная вещь, взял бы ещё одну, если бы было куда ставить)))
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
марат к.

Достоинства:


Комментарий:
очень добротная техника, звук просто бомба.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотели себе эту колонку. Приобрели. Очень довольны. Очень стильная вещь. Звук на хорошем уровне. К приложению подключается только через VPN. Возможно заблокировали для РФ. Товар пришел в полном комплекте. Доставлен в срок.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонку брали на подарок, превзошла все ожидания, очень Крутая Звук достойный, настраивается Громкость хорошая Теперь тоже такую хочу))


Портативная акустика JBL GO 3 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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