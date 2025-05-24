Портативная акустика JBL GO 3 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423075
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
Bluetooth
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
88х75х41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
300
Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 White
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. В ультракомпактном стильном корпусе JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090c), белый
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Violet YNDX-00026VIO
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
Bluetooth
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
88х75х41
Страна производитель
Китай
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL и глубокие басы. В ультракомпактном стильном корпусе JBL Go 3 удачно сочетаются разноцветная ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась колонка. Надо брать.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Однозначно стоит взять
Достоинства:
Комментарий:
Все работает ) покупала на кухню
Достоинства:
Комментарий:
чистый качественный звук, упаковка и доставка без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
впечатление просто вау, музыка по другому воспринимается, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, стильная колоночка с прекрасным исполнением
Достоинства:
Комментарий:
Не колона а мечта,звук на чистейший
Достоинства:
Комментарий:
Первый раз коробку вскрывала дома ( на видео) , очень обидно было увидеть чёрный так как специально переплачивала за цвет
Достоинства:
Комментарий:
не решился покупать дешевле без знака оригинального товара. Кому там звук не нравится, всё с ним нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень красивая и стильная , звук неплохой
Достоинства:
Комментарий:
Колонка превзошла все мои ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Одни плюсы. Звук на высоте!! Удобные переключатели
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, великолепная вещь, взял бы ещё одну, если бы было куда ставить)))
Достоинства:
Комментарий:
очень добротная техника, звук просто бомба.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотели себе эту колонку. Приобрели. Очень довольны. Очень стильная вещь. Звук на хорошем уровне. К приложению подключается только через VPN. Возможно заблокировали для РФ. Товар пришел в полном комплекте. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Колонку брали на подарок, превзошла все ожидания, очень Крутая Звук достойный, настраивается Громкость хорошая Теперь тоже такую хочу))
Портативная акустика JBL GO 3 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 3 White
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась колонка. Надо брать.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Однозначно стоит взять
Достоинства:
Комментарий:
Все работает ) покупала на кухню
Достоинства:
Комментарий:
чистый качественный звук, упаковка и доставка без дефектов
Достоинства:
Комментарий:
впечатление просто вау, музыка по другому воспринимается, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, стильная колоночка с прекрасным исполнением
Достоинства:
Комментарий:
Не колона а мечта,звук на чистейший
Достоинства:
Комментарий:
Первый раз коробку вскрывала дома ( на видео) , очень обидно было увидеть чёрный так как специально переплачивала за цвет
Достоинства:
Комментарий:
не решился покупать дешевле без знака оригинального товара. Кому там звук не нравится, всё с ним нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень красивая и стильная , звук неплохой
Достоинства:
Комментарий:
Колонка превзошла все мои ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Одни плюсы. Звук на высоте!! Удобные переключатели
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, великолепная вещь, взял бы ещё одну, если бы было куда ставить)))
Достоинства:
Комментарий:
очень добротная техника, звук просто бомба.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотели себе эту колонку. Приобрели. Очень довольны. Очень стильная вещь. Звук на хорошем уровне. К приложению подключается только через VPN. Возможно заблокировали для РФ. Товар пришел в полном комплекте. Доставлен в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Колонку брали на подарок, превзошла все ожидания, очень Крутая Звук достойный, настраивается Громкость хорошая Теперь тоже такую хочу))